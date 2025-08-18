鉅亨網編譯段智恆 2025-08-18 20:30

根據《路透》報導，象牙海岸出口商協會 (GEPEX) 周一 (18 日) 公布數據顯示，該國 7 月可可研磨量年減 31.2%，僅 39,301 公噸，主因是可可豆品質不佳，加上中期收成產量低迷。象牙海岸是全球最大可可生產國，其可可研磨數量常被視為全球巧克力供應鏈的重要指標。

可可荒警報！象牙海岸7月研磨量年減三成 全球供應承壓(圖：REUTERS/TPG)

自 2024/25 年度季初 (去年 10 月) 至 7 月底，象牙海岸累計研磨總量為 515,055 公噸，較上季同期下降 4%。一家位於聖佩德羅的國際研磨商主管對《路透》表示，今年 7 月研磨量大幅下滑，主要是因為豆子品質不如以往，「今年的豆子普遍偏劣質，脂肪含量不足，酸度偏高，我們不得不拒收大量可可豆。」

出口商數據也顯示，4 月 1 日至 8 月 17 日，象牙海岸主要港口阿比讓與聖佩德羅的可可豆到港量僅 35 萬公噸，較去年同期的 50 萬公噸銳減 30%。研磨業者指出，目前幾乎沒有庫存可用，必須等待新一季主收成來補足。

一名在阿比讓經營的研磨商表示：「我們正等待 10 月主收成，以取得更高品質的可可豆，來重建庫存並恢復正常研磨水準，每月大約能回到 5.8 萬公噸的水平。這也意味著新季開始時我們必須更積極採購。」