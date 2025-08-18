鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-18 21:40

美股主要指數周一 (18 日) 開盤變動不大，投資人以觀望心態迎接本周多項市場考驗，包括大型零售商財報、美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾於傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會的演說，以及地緣政治發展。繼上周股市強勁收紅後，市場氣氛趨於謹慎，債市與美元同樣維持平靜。

〈美股早盤〉主要指數平盤波動 聚焦零售業財報與傑克森霍爾央行年會(圖：REUTERS/TPG)

本周投資市場走勢聚焦兩大主題：烏克蘭和平協議進展，以及 Fed 利率政策訊號。周一美股期貨小幅下跌，美債殖利率走低，顯示投資人採取謹慎態度。

投資人同時聚焦本周稍晚舉行的傑克森霍爾央行年會，特別是 Fed 主席鮑爾演說，尋找 9 月降息的線索。市場對降息幅度的押注近期搖擺不定，一度反映超過 1 碼 (25 個基點) 降息的可能，背景是通膨與美國消費動能傳出矛盾訊號。

XS.com 市場分析師 Linh Tran 表示，若 Fed 今年開始降息，再加上企業財報韌性，標普 500 中期上升趨勢可望維持，不過仍須提防政治風險、貿易緊張再起以及估值過高。

美債市場方面，周一漲勢集中在長天期殖利率。2 年期公債殖利率小跌不到 1 個基點至 3.74%，10 年期則下滑 2 個基點至 4.30%。利率期貨顯示，市場認為 Fed 下月降息 1 碼的機率約為 80%，年底前至少再降一次的預期也在升溫。Pepperstone 研究主管 Chris Weston 指出，鮑爾在克森霍爾的談話將是觀察其如何平衡通膨、成長與就業市場的關鍵。

加密貨幣在經歷上周創高後同步回落。比特幣一度下跌 2.2% 至約 11.5 萬美元，以太幣跌幅更達 4%，跌破 4,300 美元。根據 CoinMarketCap 統計，全球加密貨幣總市值縮水至 3.9 兆美元，跌破 4 兆美元大關。

除地緣政治與 Fed 外，市場本週也將聚焦美國消費力道。包括沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨 (TGT-US) 與家得寶等大型零售商將公布財報，提供消費者支出狀況的重要訊號。高盛策略師 David Kostin 指出，標普 500 企業迄今財報整體優於預期，利潤率也比外界憂慮的更能抵抗關稅衝擊。

英國方面，利率期貨交易顯示，投資人增加對英國央行 (BOE) 今年維持利率在 4% 的押注。市場隨著通膨加速、經濟韌性提升，對年底降息的預期已降至五成以下，本月初時市場還完全定價 12 月降息。

截至台北時間周一（18 日）21 時許：

道瓊工業指數下跌 19.04 點或 0.04%，暫報 44,927.08 點

那斯達克綜合指數下跌 8.13 點或 0.04%，暫報 21,614.85 點

標普 500 指數下跌 2.75 點或 0.04%，暫報 6,447.05 點

費半下跌 7.40 點或 0.13%，暫報 5,745.34 點

台積電 ADR 上漲 1.0% 至每股 241.26 美元

10 年期美債殖利率跌至 4.31%

紐約輕原油下跌 0.25% 至每桶 62.64 美元

布蘭特原油下跌 0.20% 至每桶 65.72 美元

黃金上漲 0.14% 至每盎司 3,387.20 美元

美元指數升至 97.92

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.83%，至每股 333.29 美元

根據外媒報導，英國車主現在租賃特斯拉電動汽車的費用較一年前直降近半。報導指出，為提振銷量，特斯拉不得不向汽車租賃公司提供高達 40% 的折扣優惠。報導同時透露，折扣策略的推出還因特斯拉在英庫存車輛積壓嚴重。該報導尚未獲得官方證實，特斯拉方面也未立即回應置評請求。

諾和諾德 (NVO-US) 早盤股價上漲 4.85%，至每股 54.34 美元

丹麥製藥大廠諾和諾德 (Novo Nordisk) 周一歐洲股價一度上漲 5%，因其減重藥物 Wegovy 獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 加速批准，用於治療代謝功能相關脂肪性肝炎 (MASH)，這是一種進展性肝病，估計影響美國約 6% 成年人。這項新適應症的核准，使 Wegovy 成為首款獲准治療 MASH 的 GLP-1 類藥物，為公司近期遭遇的挫折帶來利多。

家得寶 (HD-US) 早盤股價下跌 0.68%，至每股 396.67 美元

美國兩大居家修繕零售商家得寶 (Home Depot) 與勞氏 (Lowe’s)(LOW-US) 本周將公布財報，但外界對其前景並不樂觀，因為房市復甦受阻、關稅政策壓力，以及消費者縮手的趨勢，正在考驗企業的抗壓能力。投資人將緊盯管理層對何時走出困境的看法。

今日關鍵經濟數據：

無

