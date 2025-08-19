Meta智慧眼鏡市占73% 將推800美元AR眼鏡再下一城

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-19 02:07

據《巴隆周刊》周一 (17 日) 報導，Meta(META-US)計劃下月推出代號「Hypernova」的首款配備螢幕智慧眼鏡，售價約 800 美元，企圖挑戰 Google 市值並鞏固其在智慧眼鏡市場 73% 占有率的領導地位。

這家社群媒體公司已與眼鏡製造商 EssilorLuxottica(EL-US) 合作，售出超過 200 萬副 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡。現在正計劃以更具吸引力的產品延續這項成功。

Meta 目前的智慧眼鏡功能有限，主要用於拍照錄影、音訊和部分 AI 互動。不過，公司已預告將推出具擴增實境功能的智慧眼鏡，這需要內建螢幕或全像投影能力。

首款 AR 眼鏡即將登場

《彭博》引述知情人士報導，Meta 計劃下月推出首款配備螢幕的眼鏡「Hypernova」，售價預計約 800 美元，比預期更低。這與《華爾街日報》先前曾報導，該公司計劃今年推出配備小型鏡內螢幕的智慧眼鏡的消息一致。

市場領導地位穩固

若新款智慧眼鏡大受歡迎，將為 Meta 提供寶貴營收來源，並鞏固其在該領域的主導地位。根據 Counterpoint Research 數據，Meta 在全球智慧眼鏡市場占有率已升至 73%。

Counterpoint 分析師 Flora Tang 上周在研究報告中寫道：「Ray-Ban Meta AI 眼鏡出貨量在此期間年增超過 200%，反映強勁市場需求和 Meta 主要生產夥伴 Luxottica 製造產能增加。」

最近，Meta 向 EssilorLuxottica 投資約 35 億美元以深化合作關係，準備對抗 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 推出的 Android 版競爭產品。

爭奪未來運算平台

Meta 寄望智慧眼鏡未來取代智慧手機，成為行動中使用 AI 的主要方式。Meta 執行長祖克柏在最近發布的備忘錄中寫道：「像眼鏡這樣的個人裝置能理解我們的情境，因為它們能看到我們所看、聽到我們所聽，並全天與我們互動，將成為我們的主要運算裝置。」

不過，其他公司則押注不同類型的 AI 裝置。亞馬遜 (AMZN-US) 正收購新創公司 Bee，後者製造的可穿戴手環，能記錄和轉錄用戶日常對話，然後用 AI 產生待辦清單和提醒。

OpenAI 5 月以 64 億美元收購蘋果 (AAPL-US) 前首席設計長 Jony Ive 擁有的新創公司，專門開發 AI 裝置。