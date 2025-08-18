鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-18 21:57

‌



川普政府正積極推動房利美 (Fannie Mae) 與房地美 (Freddie Mac) 的首次公開募股 (IPO) 計畫，這項潛在規模達數千億美元的交易有望成為史上最大 IPO。然而，這一計畫在華爾街和華盛頓特區引發了廣泛的困惑與不確定性，並面臨多項重大挑戰。

川普政府房利美、房地美IPO計畫面臨多重挑戰(圖:shutterstock)

實施方式與吸引投資者難題

‌



目前，外界對於川普政府將如何執行這項龐大交易的「精確機制」仍一無所知。分析師和房屋專家指出，要成功吸引投資者，必須解決諸多問題，其中最關鍵的是兩家房貸巨頭能否承諾一定程度的股東權利和相對穩定的利潤水平。

部分分析師質疑，如此規模龐大且複雜的股票發行，能否在 2025 年底前完成。前布希政府官員 Jeb Mason 強調，若要達成此時程，川普政府必須「非常迅速地通過一些非常棘手和實質性的政策討論」。

這些政策討論的核心在於權衡降低聯邦政府在兩巨頭中作用的潛在益處，以及「擾亂房地產市場的風險」。Mason 也警告，政府有可能在未解決所有關鍵問題的情況下，就嘗試進行市場發行。

財政部持股與巨額資本缺口

據《Yahoo 財經》報導，兩大核心難題擺在眼前，皆可能阻礙 IPO 進程。首先，財政部目前持有房利美和房地美價值超過 3400 億美元的優先股。傳統觀點認為，財政部必須「解散或將其股份轉換為普通股」，而這兩種選擇都可能導致納稅人或現有股東提起潛在訴訟，使得 IPO「可能是一個非常混亂的開始」。

其次，兩家房貸巨頭面臨高達 1810 億美元的「虧損吸收資本」缺口。KBW 分析師 Bose George 指出，補足這項資本不僅需要近十年時間，還會「大幅拉低每家巨頭的股本回報率，以至於沒有人會購買股票」。

政府擔保的模糊性與溝通挑戰

前歐巴馬政府住房顧問 Jim Parrott 警告，如果政府過於迎合投資者，一心想讓房利美和房地美對其更具吸引力，則「對住房系統和房屋所有權普遍存在各種風險」。

此外，川普政府迄今尚未闡明如何確保大眾普遍認為政府在危機時將繼續為這些公司提供支持。這種政府擔保對維持較低的抵押貸款利率至關重要。

PIMCO 公共政策主管 Libby Cantrill 提醒，若房利美、房地美與政府之間的地位有任何改變而某些問題未解決，「許多美國人可能會在不知不覺中面臨更高的抵押貸款利率」。

最後，Whalen Global Advisors 董事長 Christopher Whalen 指出，要成功推動此案，還需對所有住房相關方，包括房地產經紀人、房屋建築商、貸款機構和銀行等，進行一項「大規模的溝通任務」。