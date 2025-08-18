今年聖誕樹貴又少！美中關稅延長救不了假日消費旺季

鉅亨網編譯段智恆 2025-08-18 22:20

根據《路透》周一 (18 日) 報導，美國年底假期將至，但購買假聖誕樹與裝飾品的消費者，恐面臨選擇減少與價格上漲的情況。雖然華府與北京 8 月 11 日同意延長 90 天關稅寬限期，但對已經提前完成大部分採購的零售商來說，這項政策幫助有限。

關稅延後效益有限

根據美國國際貿易委員會資料，中國是美國最大聖誕裝飾品供應國，去年占比高達 87%，進口總額約 40 億美元。由於多數節慶商品需要至少六個月前下單，90 天的延長時限僅能允許零售商趕進少量空運訂單，對今年假期整體供應影響不大。

總部位於紐澤西的 National Tree Company 執行長 Chris Butle 表示，今年將是「供應量下降的一年」。該公司為沃爾瑪 (WMT-US)、家得寶 (HD-US)、勞氏 (LOW-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 等零售商供應人造樹，約半數產品來自中國，其他則來自越南、柬埔寨與泰國。由於成本升高，公司計劃把 Carolina 松、Nordic 雲杉、Dunhill 冷杉等熱門款式價格調漲 10% 至 20%。

另一家主要供應商 Balsam Hill 也預估，今年市場上假樹數量將減少約 15%。執行長 Mac Harman 指出，雖然延長寬限期，但「現在已經太遲，無法再增加訂單」。他強調，零售商自美國總統川普在 4 月將關稅提高至 145%，隨後又在 5 月降至 30% 後，就已大幅削減採購，因為不願承擔高價庫存。

零售商縮手 訂單與選擇減少

Butler 說，零售商擔心消費需求不確定，因此避免囤積高價商品，並傾向讓供應商直接將產品配送給消費者，以減少庫存壓力。即便如此，Balsam Hill 仍因延長關稅暫緩，節省約 250 萬美元成本。

儘管沃爾瑪表示對假期庫存充滿信心，其他零售巨頭則態度低調。家得寶與亞馬遜拒絕回應，勞氏則未答覆置評請求。

市場觀察人士認為，今年的假樹供應緊縮，加上基本民生用品如尿布與清潔品價格持續走高，將使年底消費旺季顯得冷清。牛仔褲品牌 Levi Strauss 上月也坦言，將縮減假期產品線，以因應成本壓力與需求放緩。

價格壓力擴散至玩具與鞋類

關稅壓力不只衝擊聖誕樹，玩具、鞋類與電子產品亦受影響。MGA Entertainment 執行長 Isaac Larian 表示，對玩具課徵 30% 關稅「仍然太高」，公司已被迫調漲 Bratz 娃娃等產品售價。

標普全球供應鏈研究主管 Chris Rogers 指出，這次延長關稅寬限，僅對以空運進口的商品有幫助。例如蘋果 (AAPL-US) 等即將推出新產品的公司，因確定關稅短期內將維持在 30%，能在出貨規劃上受惠。」

鞋業方面，美國鞋類零售商與分銷商協會 (FDRA) 執行長 Matt Priest 表示，多數業者因關稅不確定性，已簡化假期訂單，只有少數品牌在寬限期宣布後臨時追加，以增加產品多樣性。但整體仍面臨製造瓶頸：許多品牌雖已把產線多元化轉移至東南亞，卻因產能有限，無法在短期內補足需求。

物流業者 DCL Logistics 總裁 Dave Tu 也說，許多替代產線需要時間擴產，因此今年的供應缺口已難以填補。