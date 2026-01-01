鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-01 12:05

據《Barchart》，英特爾 (Intel)(INTC-US) 的轉型與製造雄心遭遇重大打擊，因為輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 決定中止對 18A 製造技術的試用。18A 被視為能幫助英特爾扭轉業務的關鍵技術，這是一項 2 奈米晶片製程，具備更優異的能耗效率與晶片密度。先前輝達的參與被許多人視為正面訊號，但隨著這項消息曝光，市場的樂觀情緒迅速消退。

傳輝達停用英特爾18A製程(圖：Shutterstock)

這則消息出現的時間點頗耐人尋味，因為它正好發生在輝達於 9 月對英特爾投資 50 億美元的背景之下。能獲得全球最大晶片設計商的支持，一度被視為英特爾復甦的重要支柱。

然而，投資人如今才發現，這筆投資很可能只是單純的財務決策，並未保證輝達會協助英特爾，或承諾使用其製造技術。就目前情況來看，輝達顯然正在尋找其他替代方案。

英特爾如今必須重新思考一個關鍵問題：該如何打造具吸引力、良率高的製程技術，並成功拿下大型單一客戶？若無法迅速找出答案，英特爾的復興之路將會極為艱難。

自 12 月初股價觸及 52 周高點 44.01 美元以來，英特爾股價已下跌近 18%。不過，今年以來股價仍上漲 82%，明顯優於費城半導體指數的 40.9% 漲幅。這波表現很大一部分來自美國總統川普與美國政府的支持，提振了投資人信心。

儘管 11 月股價表現不佳，英特爾目前股價仍已反映大量對未來成功的期待，因此看起來估值偏高。其非 GAAP 預估本益比高達 106.48 倍，遠高於自身 5 年平均的 48.17 倍。不過，公司過去 12 個月的股價淨值比幾乎與 5 年平均值 1.63 倍相同，且不到產業平均的一半，代表股價相對同業仍有明顯折價。在沒有配息情況下，再加上輝達退出原本被視為英特爾復甦關鍵的製程節點，該股似乎仍是高風險投資。

英特爾於 10 月 23 日公布 2025 會計年度第三季財報，營收表現優於市場預期，達 136.5 億美元，明顯高於分析師預估的 131.4 億美元。公司對本季展望為營收 133 億美元，每股盈餘 (EPS) 為 0.08 美元。

第三季財務狀況中最顯著改善之一，是現金流的強勁表現。英特爾成功獲得美國政府 89 億美元的投資，另有來自軟銀 (SoftBank) 的 20 億美元，以及輝達承諾的 50 億美元投資。這筆 50 億美元投資於本周稍早獲得確認，但若能搭配 18A 製程的正面消息，投資人原本會更加樂見其成。

分析師怎麼看

華爾街共有 42 位分析師追蹤英特爾。市場對該股的負面情緒仍存在，其中有 5 個「強烈賣出」評級。這在半導體股票中相當罕見，因為相關產業與技術通常具備高成長性，很少出現賣出評級。