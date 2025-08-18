鉅亨網編譯段智恆 2025-08-18 19:30

〈財報前瞻〉美房市不振、關稅壓力 家居零售雙雄業績備受考驗(圖：REUTERS/TPG)

家得寶商品執行副總裁 Billy Bastek 先前形容，春夏原本應是家居零售的「超級盃賽季」，然而實際卻「掉漆」。根據全美零售聯合會 (NRF) 數據，建材與園藝零售從 5 月至 7 月銷售額每月均年減至少 4%，與其他零售業普遍成長的態勢形成對比。NRF 首席經濟學家 Mark Mathews 指出，當前消費者更專注於基本生活必需品，價格是購買意願的核心驅動因素。

‌



房市停滯壓力大 消費支出轉向必需品

高利率環境持續打壓房市交易量，削弱對建材與裝修用品的需求。Mathews 表示，雖然 7 月零售銷售因開學採購熱潮而反彈，但對建材與園藝類別而言，缺乏足夠動能推升消費。

然而相較 Ace Hardware、True Value 等規模較小的競爭者，家得寶與勞氏憑藉強大的品牌力與價格競爭力，仍具備市占優勢。Telsey Advisory Group 分析師 Joe Feldman 指出，兩大連鎖繼續擴張市占率，雖然近期平均關稅負擔較一季前提高。

依據 Affinity Solutions 的信用卡交易數據，家得寶 5 月與 7 月銷售持平，6 月下滑 3%；勞氏則在 5 月與 7 月小幅成長，6 月減少 1.5%。根據 LSEG 數據，家得寶預計將在周二美股盤前公布第二季營收年增 5.1%，優於去年同期的 0.6%；勞氏則預計在周三美股盤前公布營收年增 1.6%。

關稅與專業客戶 業績走向觀察重點

投資人關注的另一焦點是關稅影響。兩家公司皆有超過半數商品來自北美供應鏈，但勞氏仍有約 20% 商品來自中國。家得寶上季強調不會因關稅調漲價格，但部分產品可能因此下架；勞氏則表示，下半年價格調整將更為明顯。

在零售端需求疲弱的同時，兩家公司也積極拓展專業承包商市場。家得寶上季專業品項如混凝土、石膏與外牆材料表現亮眼，因專業買家通常大量採購且對價格敏感度較低。