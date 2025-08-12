鉅亨網編譯段智恆 2025-08-12 02:30

美國總統川普周一 (11 日) 表示，早前與輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳會面時，曾要求對該公司銷往中國的 H20 晶片銷售額抽成 20%，最終在黃仁勳協商下降至 15%。川普同時形容 H20 是中國已有的「過時晶片」，但對該公司最新的 Blackwell 晶片則態度保留，可能完全不允許其出口中國。

輝達H20可以賣中國、Blackwell卻不行？川普親揭原因(圖：REUTERS/TPG)

H20 協議敲定 抽成比例由 20% 降至 15%

根據周末消息，輝達已同意向美國政府繳納銷往中國 H20 晶片銷售額的 15% 作為條件，換取出口管制許可證，以恢復對中國企業的出貨。川普透露，當初自己在白宮與黃仁勳會談時開價 20%，但在對方爭取下降至 15%。

川普在記者會上強調，H20 是經降規後針對中國市場設計的舊型晶片，「中國已經有類似的晶片，華為也有」，並指其性能與美國境內銷售的 H100 和 H200 有明顯差距。H20 是在拜登政府 2023 年實施 AI 晶片出口限制後推出，性能刻意降低以符合規範。

黃仁勳曾在 5 月表示，美國要求 H20 出口須申請許可，幾乎等同關閉該產品的中國市場，原本預計在 7 月至 9 月當季對中銷售約 80 億美元。對於這次達成協議，輝達發言人回應，希望出口規則能讓美國在中國和全球市場保持競爭力。

Blackwell 晶片出口前景不明 國安考量成關鍵

川普在談到輝達最新一代的 Blackwell 晶片時表示，該款晶片「超級先進」，全球無人能及，且中國五年內都追不上，因此不會輕易批准出口，「除非是性能降低 30% 至 50% 的改版」。他補充，黃仁勳可能很快會再次訪問白宮，洽談 Blackwell 的出口許可事宜。

美國之所以對 AI 晶片採取出口限制，原因之一是擔憂先進晶片可能助中國在人工智慧領域超越美國，進而威脅國家安全。黃仁勳則主張，若中國 AI 開發者使用美國技術，有助於維持美方在技術標準與供應鏈上的主導地位，否則將加速中國自行研發替代產品。