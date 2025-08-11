鉅亨網編譯段智恆 2025-08-11 20:52

美光科技 (MU-US) 周一 (11 日) 美股盤前宣布上修 2025 會計年度第四季 (截至 8 月 28 日止) 財測，主因人工智慧 (AI) 基礎設施需求強勁，帶動其高頻寬記憶體 (HBM) 與動態隨機存取記憶體 (DRAM) 產品價格改善。消息公布後，該公司股價在美股盤前上漲 5%。

AI需求熱、DRAM價回升加持！美光上修Q4財測 盤前股價漲近5%(圖：REUTERS/TPG)

美光預估，本季營收將達 112 億美元，上下浮動 1 億美元，高於先前預測的 107 億美元，上下浮動 3 億美元。調整後每股盈餘 (EPS) 預期為 2.85 美元，上下浮動 7 美分，優於原估的 2.50 美元，上下浮動 15 美分。調整後毛利率則預估為 44.5%，上下浮動 0.5 個百分點，先前預測為 42%，上下浮動 1 個百分點。

圖：美光

美光在聲明中指出，修訂後的預測反映出「價格改善，特別是在 DRAM 領域，以及強勁的執行力」。近年來，該公司成長動能主要來自 AI 運算不可或缺的高頻寬記憶體產品，這些記憶體晶片以堆疊式 DRAM 為基礎，與輝達 (NVDA-US) 等處理器緊密結合，能大幅提升數據處理效率。由於生產與部署的複雜性，市場供應仍偏緊，也進一步推高了價格。

彭博產業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Jake Silverman 在報告中指出，美光更新的銷售指引顯示 DRAM 業務動能持續增強，HBM 在輝達 Blackwell 及 Blackwell Ultra 晶片強勁需求的帶動下，正「顯著促進」供需平衡改善。

半導體產業近期普遍受惠於大型科技公司加碼投資 AI 資料中心。除了美光，其他記憶體晶片製造商也在高頻寬記憶體領域迎來需求激增，因其強大的數據處理能力成為 AI 基礎架構的重要支柱。