2025-08-12

根據《彭博》周一 (11 日) 報導，隨著美中關稅休戰協議的時限 (8 月 12 日) 逼近，太平洋兩岸的企業都屏息以待。專家指出，美國總統川普若對中國祭出「對等關稅」，將重創中國出口商，同時也會進一步打擊本已陷入困境的美國氣候科技產業。

從電池到稀土 川普關稅戰如何改寫美國綠能未來？

《彭博》新能源財經 (BNEF) 貿易與供應鏈部門主管 Antoine Vagneur-Jones 表示，美國電池安裝商與開發商將是受害最深的一群。中國在對美出口鋰離子電池及電池材料領域占據主導地位，短期內無法迅速改變供應鏈結構。

大型儲能電池

BNEF 的分析顯示，今年前 5 個月，美國進口的鋰離子電池中，每 5 顆就有 3 顆來自中國。若是公用事業廣泛採用的磷酸鐵鋰電池，比例甚至更高。

哥倫比亞大學政策與氣候科技專家 Tom Moerenhout 指出，此舉「勢必影響美國儲能市場」，而儲能在平衡再生能源間歇性方面至關重要，「因此將不可避免地拖慢能源轉型」。

目前中國製大型儲能電池對美關稅已接近 41%。雖然南韓可提供替代來源，但價格較中國產品昂貴，而且川普已對來自南韓的進口商品普遍加徵 15% 關稅，進一步推高成本。

美國雖已開始建立本土電池供應鏈，但 Vagneur-Jones 表示，完整建設仍需時間。即便是在美國生產的電池，也仰賴從中國進口的零組件，如正極與負極材料。 LG Energy Solution 與 Fluence Energy 等企業雖大舉投資擴充產能，但若原料供應受阻，生產能力也將受限。

稀土礦物

中國同樣掌握著美國綠能供應鏈的另一關鍵：稀土。中國是全球最大稀土礦開採國，並控制約 90% 的全球精煉能力。雖然美國多數稀土進口至今獲關稅豁免，但中國在 4 月初已對部分戰略性材料與相關產品實施出口管制，作為對川普「對等關稅」的報復措施之一。

這波供應鏈中斷重創美國多個產業。例如，福特 (F-US) 因難以取得稀土磁鐵，在 5 月被迫暫時關閉一座工廠；該磁鐵廣泛應用於座椅、音響系統與雨刷等。直到 6 月 11 日美中達成新貿易框架協議，中國才恢復對美稀土出口。但若談判破局，出口限制是否重啟仍不明朗。

能源經濟與財務分析研究所 (IEEFA) 供應鏈專家 Grant Hauber 指出，「稀土是中美之間的談判籌碼」，由於政策變化莫測，「任何情況都不能排除」。若中國再次將稀土武器化，美國氣候科技製造商勢必受到打擊。列入中國出口限制清單的釹磁鐵，是電動車馬達與風力發電機的重要組件。

長期影響

這一切發生在川普終止大部分減碳技術政府支持的背景下，尤其針對電動車與風電產業。可再生能源業界對此波全面性攻擊感到震驚，反映在專案取消數量不斷增加。

據研究機構 E2 統計，2025 年上半年，美國境內價值逾 220 億美元的綠能專案被取消、關閉或縮減規模，這還是在川普簽署廢除氣候科技補助的稅法，以及最新一輪關稅生效之前。

美中高層貿易談判上月底在斯德哥爾摩結束第三輪會議，仍未簽署任何協議，令外界懷疑雙方能否在 8 月 12 日前達成共識。雖然川普上週表示兩國「可能」延長關稅休戰，但專家憂心，冗長的談判過程恐拖慢美國氣候科技發展。