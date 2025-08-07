川普狠課晶片關稅！歐盟驚險保住15%上限
鉅亨網編譯段智恆
根據《華爾街日報》周四 (7 日) 報導，歐盟表示，美國總統川普雖宣布對進口晶片課徵高達 100% 的關稅，但美方已承諾，來自歐盟的半導體產品將維持 15% 的關稅上限，不會因新政策再加碼。此舉替歐洲科技業者緊張已久的貿易前景帶來部分明朗化。
歐盟執委會發言人吉爾 (Olof Gill) 周四表示，美方已明確承諾，無論針對其他地區出口商實施多高的關稅，歐盟的晶片出口關稅都將以 15% 為上限。吉爾補充：「我們期待美國落實這項承諾。」
川普日前宣布，將對所有進口晶片課徵約 100% 的新關稅，但對那些承諾在美國投資製造的科技企業給予豁免。該政策公布之前，美歐雙方已就歐洲晶片出口設定 15% 上限達成協議。
近幾個月來，美國根據《1962 年貿易擴展法》第 232 條，對晶片產業展開調查，導致供應鏈與投資信心大幅波動。荷蘭晶片設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 上月曾警告，2026 年營運成長無法再保證，主因即是關稅不確定性，當時該公司市值一度蒸發超過 300 億美元。
隨著歐盟確保關稅上限，歐洲半導體類股周四普遍反彈。艾司摩爾股價在阿姆斯特丹早盤上漲逾 3%，同業 ASM International 也漲逾 2.5%；德國英飛凌 (Infineon) 上漲 0.5%；義大利裔法國半導體公司意法半導體 (STMicroelectronics)(STM-US) 則收漲 0.1%。
美方新政也帶動亞洲相關個股表現。台積電 (TSM-US) 周四在台股收漲 4.9%，此前該公司已承諾未來數年將在美國追加至少 1,000 億美元的晶圓廠投資。iPhone 主要代工廠鴻海 (2317-TW) 則因蘋果 (AAPL-US) 宣布再投資美國 1,000 億美元而受惠，股價收漲 4.6%。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台積電機密外洩驚爆日企涉案！東京威力科創快速滅火
- 英國央行降息1碼不容易！史上首次兩輪表決突顯決策嚴重分歧
- Fed主席接班人浮上檯面？傳川普團隊屬意這位理事
- 川普出手祭50%關稅 這將如何考驗印俄70年盟友關係？
下一篇