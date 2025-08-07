鉅亨網編譯段智恆 2025-08-07 21:30

根據《華爾街日報》周四 (7 日) 報導，歐盟表示，美國總統川普雖宣布對進口晶片課徵高達 100% 的關稅，但美方已承諾，來自歐盟的半導體產品將維持 15% 的關稅上限，不會因新政策再加碼。此舉替歐洲科技業者緊張已久的貿易前景帶來部分明朗化。

川普狠課晶片關稅！歐盟驚險保住15%上限(圖：REUTERS/TPG)

歐盟執委會發言人吉爾 (Olof Gill) 周四表示，美方已明確承諾，無論針對其他地區出口商實施多高的關稅，歐盟的晶片出口關稅都將以 15% 為上限。吉爾補充：「我們期待美國落實這項承諾。」

川普日前宣布，將對所有進口晶片課徵約 100% 的新關稅，但對那些承諾在美國投資製造的科技企業給予豁免。該政策公布之前，美歐雙方已就歐洲晶片出口設定 15% 上限達成協議。

近幾個月來，美國根據《1962 年貿易擴展法》第 232 條，對晶片產業展開調查，導致供應鏈與投資信心大幅波動。荷蘭晶片設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 上月曾警告，2026 年營運成長無法再保證，主因即是關稅不確定性，當時該公司市值一度蒸發超過 300 億美元。

隨著歐盟確保關稅上限，歐洲半導體類股周四普遍反彈。艾司摩爾股價在阿姆斯特丹早盤上漲逾 3%，同業 ASM International 也漲逾 2.5%；德國英飛凌 (Infineon) 上漲 0.5%；義大利裔法國半導體公司意法半導體 (STMicroelectronics)(STM-US) 則收漲 0.1%。