日本投資人拋售海外股票 撤離51億美元資金
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
據《路透》報導，截至 8 月 2 日當周，日本投資人大幅拋售外國股票，主要原因是對美國經濟前景的謹慎態度，以及新一輪的貿易關稅。
根據日本財務省周四 (7 日) 公布數據，國內投資人上周從海外股票市場撤出淨值 7521 億日元（約 51 億美元）的資金。這逆轉了此前連續兩周的淨買入趨勢。
上周，受到 7 月份令人失望的美國就業報告，以及美國總統川普對數十個國家祭出的新一輪懲罰性關稅影響，MSCI 全球指數大幅下跌 2.54%，這是 3 個月來最大的跌幅。
儘管近期出現撤資，但值得注意的是，今年以來海外股票市場仍獲得日本投資人高達 3.37 兆日元的巨額投資。這與去年同期淨賣出 9158 億日元的情況形成鮮明對比。
除了股票，日本投資人也連續第二周淨賣出外國長期債券，金額達 5263 億日元。
與此同時，日本本土股票市場則吸引了約 1930 億日元的海外淨投資。然而，這是 6 周以來最小的單周淨流入量。
在本土債券市場方面，外資從長期債券的流出已降溫至三周來的低點，為 875 億日元。短期票據則出現 1.2 兆日元的淨外資流入，而前一周曾有 1.95 兆日元的淨流出。
