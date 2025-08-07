英國央行降息1碼不容易！史上首次兩輪表決突顯決策嚴重分歧

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-07 19:49

綜合外媒周四 (7 日) 報導，英國央行 (英格蘭銀行 / BOE) 在 8 月利率會議中以 5 比 4 的微幅票數，決議將基準利率從 4.25% 下調至 4%，為 2022 年以來最低水準。這次決策不僅顯示內部對通膨與經濟疲軟之間的取捨日益困難，更罕見地出現史上首次「兩輪投票」才形成多數，突顯決策難度。

英國央行降息1碼不容易！ 史上首度兩輪表決突顯決策嚴重分歧(圖：REUTERS/TPG)

儘管市場普遍預期英國央行會降息 1 碼 (25 個基點)，但此次決議過程的分歧程度仍出乎意料，初步投票出現三方拉鋸，最後需由一名主張降息兩碼的外部委員改為支持降 1 碼，才讓降息方案取得過半支持。

受此消息激勵，英鎊兌美元匯率一度上漲 0.5% 至 1.3428 美元，英國短天期公債殖利率也走升，市場對今年進一步寬鬆的押注略微降溫。

勞動市場降溫 但通膨預測再度上修

此次決策凸顯英國央行面對「通膨仍居高不下」與「經濟與就業疲軟」的兩難處境。根據官方預測，英國消費者物價指數 (CPI) 年增率可能在 9 月升至 4%，高於 5 月預估的 3.7%，原因主要來自食品價格上漲。6 月 CPI 已由前月的 3.4% 升至 3.6%，顯示通膨仍具韌性。

不過，英國勞動市場已有鬆動跡象。稅務資料顯示，自工黨政府宣布提高最低工資與企業薪資稅以來，英國已流失約 18.5 萬個就業機會。薪資成長趨緩、職缺數下滑、失業率略升，也讓央行官員對經濟前景趨於保守。

英國央行在會後聲明中強調，仍「專注於壓抑任何現有或新興的通膨壓力」，並稱政策未來走向將視「通膨壓力的消退速度而定」。

經濟成長依舊疲弱 銀行重申謹慎節奏

儘管今年年英國國內生產毛額 (GDP) 成長預測被小幅上修至 1.25%，但英國央行指出整體經濟前景仍顯疲軟。5 月 GDP 月減 0.1%，加上實質薪資成長乏力，消費動能仍顯不足。央行也觀察到貨幣政策對經濟的拖累正在減輕，並暗示未來若通膨趨緩，還有進一步寬鬆的空間。

此次為英國央行自 2024 年大選後的第五次降息，延續自去年起每季降息一次的「漸進式寬鬆」節奏。央行行長貝里 (Andrew Bailey) 重申，「未來利率仍處於下行趨勢，但每一步都需謹慎與漸進。」

Schroders 經濟學家 George Brown 指出：「這次降息並不意外，但路途依舊艱難。」他認為就業、市場與通膨數據各自反映不同訊號，使政策制定更為複雜。

首見兩輪投票顯分歧 銀行將檢討縮表計畫

此次會議的另一焦點是罕見的「兩輪投票」程序。初步投票時，9 名貨幣政策委員會 (MPC) 成員中，4 人支持按兵不動、4 人主張降息 1 碼，1 人則支持降 2 碼(50 個基點)。為形成明確決議，多數成員進行第兩輪表決，最終 5 人支持降息 1 碼。

市場人士指出，這反映出英國央行對當前經濟形勢認知分歧加劇，也代表政策制定環境的複雜性上升。