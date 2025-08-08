鉅亨網編譯段智恆 2025-08-08 00:40

‌



根據《彭博》周四 (7 日) 報導，美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 警告，現任總統川普推動的保護主義與民粹政策，恐讓美國重蹈二戰後阿根廷由盛轉衰的經濟覆轍。他強調，這樣的戰略不僅將削弱美國製造業與全球影響力，更可能讓中國成為真正的贏家。

川普保護主義挨批！美前財長薩默斯：恐重演阿根廷悲劇(圖：REUTERS/TPG)

保護主義與個人崇拜令人憂心

‌



薩默斯在接受《彭博》節目訪問時指出，阿根廷當年由民選總統貝隆 (Juan Perón) 上台後，推動高關稅與進口替代政策，最終導致該國經濟長期失衡，從一個曾與加拿大、澳洲齊名的資源大國，淪為發展落後的經濟體。他直言：「這段歷史對所有企業界與政治圈的人都是警世教材。」

薩默斯強調，阿根廷之所以失敗，是因為經濟表現逐漸與政治關係綁在一起，真正有競爭力的企業反而被邊緣化。他指出，美國如今正出現令人驚懼的類似模式，包括貿易保護主義、對媒體與大學等公民社會機構的打壓，以及對領導人的個人崇拜氛圍。

儘管他認為美國制度仍具韌性，擁有阿根廷當年所沒有的法治與分權機制，但仍憂心這些跡象若被忽視，恐將重蹈歷史覆轍。

懷疑關稅成效 指出中國可能成為最大贏家

針對川普政府聲稱以高關稅爭取更好貿易條件，並吸引大量海外投資，薩默斯表達高度懷疑。他指出，這些投資承諾往往缺乏基準比較，難以評估實際成效，且高成本投入恐反而讓美國成為不利的製造中心。

川普政府近期對鋼鐵、鋁、半導體與銅等產品徵收或規劃徵收高額關稅。薩默斯認為，這可能導致美國製造業「數量變少、品質變差」，長期而言將削弱競爭力。