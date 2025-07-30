鉅亨網編譯段智恆 2025-07-30 19:31

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綜合外媒報導，歐盟統計局 (Eurostat) 周三 (30 日) 公布的初步數據顯示，歐元區第二季經濟微幅成長 0.1%，優於市場預期，展現一定韌性，但德國、義大利經濟萎縮及貿易不確定性仍成隱憂。數據顯示，歐元區經濟在美國關稅政策影響下，雖然比前一季明顯放緩，但仍未陷入停滯。

歐元區第二季GDP微幅成長0.1% 德、義經濟萎縮增添隱憂(圖：REUTERS/TPG)

具體來看，歐元區第二季國內生產毛額 (GDP) 季增率初值報 0.1%，略高於市場預期的 0.0%，不過較第一季 0.6% 增速有所放緩；按年來看成長 1.4%，也略高於市場預期的 1.2%，不過低於前一季的 1.5% 增速。

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經濟學家原本預期第二季經濟持平，此前第一季因企業提前備貨以因應美國關稅衝擊而成長 0.6%。Capital Economics 副首席歐元區經濟學家 Jack Allen-Reynolds 指出，「第二季國內生產毛額 (GDP) 放緩並不意外，主要是前一季因關稅提前備貨的動能消退。」

德、義經濟萎縮 拖累整體表現

雖然法國與西班牙第二季 GDP 表現優於預期，分別成長 0.3% 與 0.7%，但德國和義大利經濟卻出現 0.1% 萎縮，荷蘭也不如預期。德國投資下滑、建設支出減少，成為總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 執政挑戰之一；義大利的意外萎縮更令總理梅洛尼 (Giorgia Meloni) 面臨政策壓力。

《彭博》經濟學家 Simona Delle Chiaie 評論指出：「德國、義大利經濟數據顯示美國關稅開始發揮作用，加上國內需求疲軟，短期內成長恐難顯著回升。」

歐美貿易協議仍待明朗

美國總統川普 4 月實施的「對等關稅」一度提高市場不確定性，部分產業關稅 (如汽車、鋼鋁) 在談判期間仍持續生效。上周末，歐盟與美國達成 15% 關稅架構協議，部分商品將獲豁免，汽車關稅則回到基準水準。市場期盼此舉能帶來可預測性，提振投資與活動，但企業界對協議細節仍有疑慮。