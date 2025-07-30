鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-30 14:10

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豐田汽車 2025 年上半年銷量超過 554 萬輛，時隔三年再度創下新高，主要受益於核心市場對油電混合車的強勁需求，抵消了川普對進口汽車加徵關稅所帶來的不利影響。

無畏川普關稅來亂 豐田上半年全球銷量創新高。(圖:shutterstock)

豐田公司週三表示，包括旗下子公司大發工業公司與日野汽車公司的銷量在內，豐田在 1 月至 6 月間的全球銷量成長了 7.4%，達到為 5,544,880 輛。預計這將超過德國大眾的約 441 萬輛，連續 6 年位居全球首位。

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美國、日本及中國的強勁需求是最大功臣。同一期間，產量也提升了 8.8%，達 550 萬輛，其中日本國內產量更大幅成長近 20%。

今年年初，在川普對汽車進口徵收 25% 的關稅之前，大量消費者在最後一刻搶購，推動了該汽車製造商的銷售。儘管這在全球汽車業引發不確定性，但在本月達成的一項貿易協議之後，日本車廠可能比競爭對手處於更有利的位置。

該協議將使進口至美國的汽車僅需繳納 15% 的關稅。豐田股價在 23 日因此飆漲了 14%。

美國是日本車廠最大的出口市場，去年對美出口總額達 408 億美元，另有部分車型從加拿大或墨西哥的工廠進口。原本在同業中受到關稅衝擊最劇的豐田表示，希望美日關係能有所改善，並呼籲進一步降低關稅。

豐田表示，今年 6 月的全球銷量成長了 2.7%，達到 937,246 輛；生產量則增加了 7.7%，達到 963,455 輛。

儘管油電混合車的回暖有助於提升其獲利，但豐田及其他傳統品牌仍面臨來自新興電動車製造商的激烈競爭，這些新勢力由馬斯克領導的特斯拉公司與中國的比亞迪公司所引領。

豐田今年迄今已售出約 8.2 萬輛純電動車，幾乎全數交付至日本以外的市場。