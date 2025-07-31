三星晶片部門獲利暴減94% 樂觀下半年逐步復甦

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-31 10:54

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三星電子預測其晶片業務在下半年將逐步復甦，此前該部門第二季的營業利益較去年同期暴跌 94%，主因是出貨延遲以及美國對中國高階半導體銷售的出口限制。

三星晶片部門Q2獲利暴減94% 樂觀下半年逐步復甦。(圖:shutterstock)

三星電子 31 日表示，隨著主要雲端服務供應商持續投資，帶動對人工智慧的需求，預期下半年產業環境將會改善。

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不過，就在美國總統川普宣布將對南韓商品徵收 15% 關稅的數小時後，三星補充指出，因貿易環境不確定以及地緣政治風險，全球經濟成長放緩的疑慮仍在。

這家全球最大的記憶體晶片製造商在 4 月至 6 月期間的營業利益為 4.7 兆韓元（約 33.7 億美元），為六個季度以來最弱，但大致符合先前令投資人失望的預估；營收則小幅成長 0.7%，達 74.6 兆韓元，與先前預估的 74 兆韓元相符。

備受關注的半導體暨裝置解決方案（Device Solutions，DS）部門，第二季的獲利為 4000 億韓，較去年同期的 6.5 兆韓元暴減 93.8%，同時也是六個季度以來首次跌破 1 兆韓元。

三星在聲明中表示，記憶體晶片的庫存價值調整，以及美國出口限制對其代工晶片業務在中國銷售造成的影響所產生的一次性成本，導致該部門獲利下滑。

財務表現長期疲弱，加深了投資人對其在高頻寬記憶體晶片開發上，能否追趕上較小競爭對手的疑慮。這類晶片供應給包括輝達在內的客戶，並用於人工智慧資料中心。

不過，特斯拉日前證實與三星簽署一項價值 165 億美元的晶片代工合約，可望提振三星陷入困境的代工業務，該部門專門承接訂單製造晶片。

一些分析師押注，三星可能從第三財季開始實現強勁的獲利復甦。滙豐 (HSBC) 分析師 Ricky Seo 和 Hankil Chang 在最近的一份報告中稱，這家科技巨頭可能會因存儲晶片價格上漲、有機發光二極管面板的季節性強勁需求，以及其向客戶供應拖延已久的 HBM3E 產品而受益。

Counterpoint Research 研究副總裁 Neil Shah 指出，三星的代工業務正處於生存與獲利能力的關鍵時刻，該公司需要吸引更多客戶，這樣才能在與台積電競爭的同時，支持對先進製程代工節點的重大投資，相比之下台積電在良率和性能盈利能力方面表現更好。

三星股價今年迄今累計上漲約 36%，與基準的韓國綜合指數的漲幅基本一致。