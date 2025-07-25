拉加德：歐洲央行進入觀望期 聚焦貿易與匯率雙重挑戰
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周四 (24 日) 在利率決策後的記者會上表示，目前政策已處於「觀望」階段，官員將靜待貿易不確定性釐清再決定下一步行動。這是歐洲央行自去年開始降息以來首次按兵不動，市場也因應態度轉趨謹慎，調降對進一步寬鬆的預期。
歐洲央行本次維持存款利率於 2% 水準，符合市場預期。拉加德表示，當前通膨年增率恰好達到 2%，「我們正處於一個可以觀望的良好位置」，有空間「靜觀風險如何在未來幾個月發展」。她強調，歐元區經濟大致符合預期甚至略優，但貿易與地緣政治不確定性依然存在，且歐元走強與公共支出上升也是需要關注的變數。
在記者會中，拉加德表示：「越早解決貿易不確定性，我們和所有經濟行為者就越能受益。」她並指出，目前企業投資態度轉趨謹慎，與對關稅上調的擔憂有關。若貿易與地緣風險能儘早緩解，有望提振市場信心並活絡經濟活動。
市場降息預期降溫 投資人重新評估風險
歐洲央行決策會議距離美國總統川普所設定的歐美貿易談判最後期限僅剩一周。市場預期美歐有望達成以 15% 關稅為基礎的協議，低於川普原先威脅的 30%，也略高於歐洲央行先前預測中的 10% 假設情境。
針對近期市場對再降息可能性的調整，拉加德仍保持審慎，並指出央行目前的預測顯示，儘管未來 18 個月的通膨可能略低於目標，但並不構成重大隱憂。她也表示，若供應瓶頸與貿易摩擦升溫，也可能帶來通膨壓力，央行需全盤審慎評估。
投資人對歐洲央行年底前再降息的預期明顯降溫。交易員目前預估今年再降息一碼 (25 個基點) 的機率約為七成，低於先前的九成。Scotiabank 外匯策略師 Shaun Osborne 亦表示，9 月降息機率已降至低於五成，市場愈來愈認為央行可能維持利率不變。
利率會後，德國短天期公債殖利率出現兩個月來最大單日漲幅，反映市場對進一步降息疑慮加深。歐元則受到支持，兌英鎊與日元升至當日高點，兌美元維持在 1.1770 附近，略低於本月稍早觸及的 1.1829 高點。
儘管部分歐洲央行理事對未來降息可能持保留態度，例如執委施納貝爾 (Isabel Schnabel) 指出「進一步降息門檻非常高」，但也有官員警告，歐元持續升值可能削弱出口競爭力，並使通膨壓力下行。拉加德則重申，歐洲央行將密切關注匯率波動，但不會設定特定目標水準。
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