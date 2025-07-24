鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-24 20:24

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歐洲央行 (ECB) 周四 (24 日) 宣布維持利率不變，結束今年以來連續四次的降息循環。隨著歐元區通膨回落至 2% 的政策目標，決策官員在重大經濟與地緣政治不確定性下選擇暫停寬鬆，尤其歐盟與美國的貿易談判至今尚未明朗。ECB 自 1 月以來場場會議調降利率，將主要存款利率從 3% 下調至 6 月的 2%。

歐洲央行按下降息暫停鈕 聚焦歐美貿易談判與通膨走勢(圖：REUTERS/TPG)

(圖：ZeroHedge)

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此次會議後，ECB 存款利率 (Deposit Facility Rate)─即關鍵利率─維持在 2.0%，主要再融資利率 (Main Refinancing Rate) 為 2.15%、邊際貸款利率 (Marginal Lending Rate) 為 2.4%。

聲明指出：「當前環境仍極度不確定，特別是因為貿易爭端所引發的風險。」歐洲央行今年已連四會降息，將主要存款利率自 1 月的 3% 調降至 6 月的 2%；相比去年，則從歷史高點 4% 一路下調。

歐元區通膨率上月已回落至央行 2% 的目標水準，令市場普遍預期此次會議按兵不動。不過，歐盟與美國的貿易關係仍懸而未決，傳出美方可能對歐盟商品全面課徵 15% 關稅，引發報復性措施疑慮。

聚焦美歐關稅談判與經濟數據走向

市場目前聚焦美國總統川普設定的 8 月 1 日美歐貿易協議最後期限，若談判破局，歐盟恐面臨高達 30% 的關稅衝擊，進而拖累歐元區成長與物價。ECB 表示，短期內不會對未來政策預作承諾，將依據通膨展望、風險因子與貨幣政策傳導強度逐會議調整。

歐洲央行總裁拉加德雖強調當前貨幣政策處於良好位置，但也承認若美國對歐盟全面課徵 15% 或更高的關稅，恐將拉低區內成長與通膨表現。歐洲央行預計 7 月 30 日公布歐元區第二季國內生產毛額 (GDP)，將成為下一步政策關鍵依據。

歐洲央行副總裁金多斯 (Luis de Guindos) 本月稍早亦表示，今年第二與第三季歐元區成長恐近乎停滯，因企業為避關稅已在第一季提前出貨。近期數據亦顯示企業借貸需求低迷、服務業活動僅緩慢回溫，支撐其看法。

市場押注 9 月最後一次降息 歐元升值風險成壓力來源

截至目前，投資人普遍預期 ECB 可能在 9 月進行最後一次 1 碼 (25 個基點) 降息，年內總降幅預估約 22 個基點。自 2024 年 6 月以來，ECB 已累計降息八次。這次是自 2023 年中以來，ECB 首次未在會議上調整利率。

儘管通膨目前符合目標，但歐元兌美元今年以來已上漲逾 13%，造成進口價格走低、輸入性通縮風險升高。法國與芬蘭央行總裁皆已警告，2026 年前歐元區通膨可能長期低於預期；不過執行委員施納貝爾 (Isabel Schnabel) 則認為經濟具有韌性，未來再降息的門檻「非常高」。