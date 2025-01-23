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川普 2025 政府：對標準普爾 500 指數、納斯達克 100 指數和其他主要市場的影響

鉅亨研報 2025-01-23 08:29

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川普 2025 政府：對標準普爾 500 指數、納斯達克 100 指數和其他主要市場的影響。(圖:業者提供)

隨着唐納德 · 川普 2.0 的形成，商業和金融界正在爲 2025 年他的政策所帶來的廣泛影響做好準備。能源、財政政策、放鬆管制和外交等關鍵領域可能會影響通脹、企業盈利能力、地緣政治風險和大宗商品價格。

川普 2025 年的市場影響與交易機會


1. 股票：主要指數（標準普爾 500 指數和納斯達克 100 指數）

川普的經濟政策可能會導致短期波動，但可能會促進長期增長，尤其是在技術和消費品領域。交易者則可以交易標準普爾 500 和納斯達克 100 等主要指數的差價合約並在波動中尋找機會。
交易機會：標準普爾 500 指數、納斯達克 100 指數

2. 能源政策：埃克森美孚和石油市場

川普的支持能源立場，包括放鬆管制和增加國內產量，可能使埃克森美孚等公司受益。地緣政治緊張局勢可能增加油價的波動性，從而創造進一步的交易機會。
交易機會：USOIL、UKOIL、XOM（埃克森美孚）

3. 大宗商品：黃金和貴金屬
在地緣政治不確定時期，黄金作爲避風港的需求可能會增加，而白銀等其他貴金屬也可能受益於需求增加。這些商品通過差價合約爲交易者提供了機會。

交易機會：XAU/USD、XAG/USD

4. 外匯市場：美元和地緣政治波動

川普的外交政策可能會導致美元 / 人民幣、美元 / 歐元等貨幣對的波動，爲外匯交易者提供利用波動獲利的機會。

交易機會：USD/CNH、EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、USD/CHF、AUD/USD
結論

川普政府將重塑美國財政管理、能源、外交等領域的政策，影響全球市場。雖然放鬆管制和財政改革可能會促進某些行業的發展，但對通膨和債務上升的擔憂可能會加劇市場波動。交易者應及時理解情況以應對這些變化。
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