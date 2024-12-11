ATFX第三季表現強勁：MT4/MT5交易量達7,334億美元，全球排名第五

鉅亨研報 2024-12-11 11:29

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ATFX 作為領先全球的線上差價合約經紀商，在 2024 年第三季取得了重大突破。根據最新發布的 Finance Magnates 產業報告，ATFX 於 Q3 的總交易量超過 7,334 億美元，全球排名第五。這項可觀數據充分展現了 ATFX 在競爭激烈的線上交易產業中的持續實力，凸顯了不同資產類別需求的穩定成長。

報告中指出，多個關鍵板塊均實現了顯著成長。差價合約的交易量較 2024 年第二季成長 9.32%，展現了市場對差價合約交易的強勁興趣。

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儘管能源板塊的整體市場穩定，但交易量仍實現了 1.07% 的成長，反映出石油和天然氣等大宗商品的持久需求。

最引人注目的是指數類股，其交易量較 2024 年第二季激增 39.04%，與 2023 年第三季相比成長 21.39%。這一趨勢表明，受全球經濟變化的驅動，交易者對股市指數交易的需求日益增加。

此外，加密貨幣板塊也較去年同期成長 3.98%，儘管市場波動較大，但數位資產的吸引力依然顯著。

這些令人矚目的成績不僅證明了 ATFX 在市場中的高度適應性，也彰顯了其在滿足交易者多樣化需求方面的卓越能力。作為一個覆蓋差價合約、大宗商品、股指和加密貨幣等多元資產類別的全球平台，ATFX 始終致力於透過優化產品組合和技術解決方案，為投資者提供更有效率的交易體驗。

ATFX 在不斷變化的全球市場中展現了深厚的洞察力與創新能力。本次報告的出色表現進一步鞏固了其在全球金融科技領域的領導地位，同時也標誌著品牌向前邁出的又一步，為交易者和投資者創造更多的機會和價值。