〈美股早盤〉9月小非農遠低預期、美債殖利率回落 主要指數開高

有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示 9 月就業市場降溫，引發投資人押注美國聯準會 (Fed) 今年內可能不會收緊貨幣政策，與此同時美債殖利率自多年高點回落，債市得到喘息機會，美股主要指數周三 (4 日) 開高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 30 點或 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 70 點或近 0.6%，標普 500 指數漲 0.3%，費城半導體指數漲 0.6%。

ADP 就業報告顯示，9 月美國民間企業就業人數經季節調整後增加 8.9 萬人，遠遠低於經濟學家預期的 15 萬人，也不及修正後前值 18 萬人，該數值自 17.7 萬人上修，凸顯就業市場降溫。

最新 ADP 報告中的就業成長幾乎全部來自服務業，而且薪資增幅繼續放緩。數據公布後，美股期貨漲幅擴大，市場對 Fed 在今年內再升息的預期降低。

與此同時，美債殖利率在 ADP 報告出爐後也從多年高點回落，支撐了投資人情緒，其中 30 年期公債殖利率降至 4.86%、10 年期公債殖利率則跌至 4.74%。

Great Hill Capital 董事长 Thomas Hayes 點評 ADP 報告表示，數據進一步證明 Fed 已經做得夠多，他們需要開始退讓。

匯市方面，日本政府周三並未透露是否已入市提振日元，並強調決心採取行動應對過度波動，令市場對可能出現的買入日元干預保持警惕。根據日本銀行 (日本央行、BOJ) 的貨幣市場數據顯示，日本當局昨日可能沒有干預匯市，但市場人士表示，要查看周四 (5 日) 公布的資料來證實這一點。

能源方面，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 的監督小組會議即將在周三召開，但沙烏地阿拉伯、俄羅斯先後發表聲明表示為維護市場穩定，兩國將繼續自願減產石油至年底。然而在美元走強等多重因素影響下，消息公布後油價未漲反跌，截稿前布蘭特原油和西德州原油期貨分別下跌 1.59% 和 1.60%。

截至台北時間周三（4 日）21 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤上漲 0.64%，至每股 35.92 美元

英特爾宣布明年 1 月 1 日將「可程式設計解決方案事業部」(PSG) 分拆出來營運，同時計劃在未來 2 到 3 年內公開發行該業務的股票。此舉將促使 PSG 業務「全面加速」成長，並更有效地參與可程式邏輯閘陣列 (FPGA) 產業的競爭，該產業透過預製晶片為廣泛的市場提供服務。

莫德納 (MRNA-US) 早盤下跌 0.45%，至每股 102.62 美元

莫德納 (Moderna) 表示，在一項早期研究中，與單獨注射病毒疫苗相比，針對新冠病毒和流感的組合疫苗產生強烈的免疫反應。該組合產生的抗體與目前上市的流感疫苗相似或更強，並且與先前針對新冠病毒的獨立新冠疫苗加強劑相似。

Uber(UBER-US) 早盤上漲 0.76%，至每股 44.85 美元

Uber 周三宣布現在用戶可經由其 Uber 和 Uber Eats 應用程式提供退貨包裹運輸服務。這些應用程式傳統上用於叫車和送餐服務，現在提供「退回包裹」功能，允許客戶一次發送最多 5 個包裹，固定費用為 5 美元，Uber One 會員則為 3 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 ADP 新增就業人數報 8.9 萬，預期 15 萬，前值 18 萬

美國 9 月 Markit 服務業 PMI 終值預期 50.2，前值 50.5

美國 9 月 Markit 綜合 PMI 終值預期 50.1，前值 50.2

美國 8 月耐久財訂單月增率修正值前值 0.2%

美國 8 月工廠訂單月增率預期 0.2%，前值 - 2.1%

美國 9 月 ISM 非製造業指數預期 53.6，前值 54.5

華爾街分析：

Santander AM 歐洲策略主管 Francisco Simón 認為，目前美股疲軟提供投資人進入那些對利率高度敏感的產業和公司的機會。另外就中長期的通膨預期和成長而言，目前的債券殖利率已處在非常高的水準。

Allianz global Investors 全球投資長 Virginie Maisonneuve 表示，在利率方向更明確之前，市場環境將很不穩定。他還說，就長期投資來看，那些有非常強大結構性成長支撐、擁有優質資產負債表的股票會是好的選擇。