鉅亨美股雷達：市場關注經濟數據 Meta傳將裁撤相關晶片部門人力

美股重要看點：

市場關注有「小非農」之稱的 ADP 就業報告，以及 Fed 官員談話。美國 10 年期公債殖利率來到 4.815%。美股期貨週三 (4 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.01%，標普 500 期貨跌 0.07%，那斯達克 100 期貨跌 0.18%。

今日將有更多數據為聯準會 (Fed) 的貨幣政策決策提供訊息，其中包括 ADP 就業變化數據和 ISM 服務業採購經理人指數 (PMI) 報告。

最近幾周，聯準會官員關於今年是否需要繼續升息的說法不一。不過，他們普遍表示，利率可能需要比之前預期的更長時間保持在高點，引發了人們對利率上升並導致經濟衰退的新擔憂。

「新債王」、雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeff Gundlach) 表示，聯準會 (Fed)「將利率長期維持在高點」的立場是一大挑戰，而經濟的表現也證明情況確實是如此。

岡拉克周二 (3 日) 在紐約一場為投資經理舉辦的活動上表示：「這是個問題。股市已經了解到這一點，就算債券殖利率上升也無濟於事。」

岡拉克表示，若 10 年期公債殖利率超過 5%，將會令人感到震驚，而當前水平距離 5% 已經不遠。

美債殖利率飆升為股市帶來壓力，標普 500 指數周二收在 6 月 1 日以來最低水平，道瓊工業指數繼 6 月之後，再度回吐今年累積升幅，與那斯達克綜合指數一同收在 5 月 31 日以來最低。

S3 Partners LLC 的數據顯示，上個月標普 500 指數下跌 4.9%，讓做空者淨賺 500 億美元的帳面利潤。這是今年迄今，美股空頭表現最好的一個月。

圍繞著人工智慧的炒作引領的大型科技股漲勢，在 9 月開始逐漸消退，因為投資者消化聯準會為抑制通膨，而在較長時間內維持較高利率的立場，這對股市來說是一個逆風。

蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 四大科技股，在本月最賺錢的做空交易排行榜上名列前茅。這四家公司合計為做空者帶來了近 50 億美元的帳面利潤。

對於希望從「利率長期偏高」環境下得到緩解的美股多頭來說，前景越來越黯淡。標普 500 指數周二 (3 日) 跌至 6 月以來最低，道瓊工業股票平均指數指數回吐全年漲幅；芝加哥期權交易所 VIX 波動率指數 4 個月來首次升破 20。

市場動盪是由美國職位空缺意外增加引發的。在 Fed 試圖抑制居高不下的通膨之際，主席鮑爾一直在關注美國職位空缺。

Bokeh Capital Partners 創始人兼投資長佛瑞斯特 (Kim Forrest) 表示：「投資人擔心，如果利率保持在高點的時間更長，而經濟放緩的幅度足以對抗通膨，就將陷入全面衰退。人們對可能出現的問題有很多擔憂。」

高盛集團本周加入摩根士丹利和摩根大通的行列，警告升息可能引發美股進一步下跌。他們指出，標普 500 指數與 10 年期美債實質利率之間的差異接近近 20 年來的最大水平。不過，美國銀行美國股票和量化策略主管蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 堅持己見，認爲投資人極度悲觀的情緒正是買入的理由。該公司的一項反向情緒指標顯示，有 95% 的機率未來 12 個月的回報率爲正值。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月 ADP 新增就業人數 (萬人)，預估 15，前值 17.7

美國 9 月 Markit 服務業 PMI 終值，前值 52

美國 8 月耐用品訂單月率修訂值 (%)，前值 0.2

美國 8 月工廠訂單月率 (%)，預估 0.2，前值 - 2.1

美國 9 月 ISM 非製造業指數，預估 54，前值 54.5

重要個股動態：

路透獨家報導，Meta(META-US) 旗下聚焦開發元宇宙客製晶片的 Reablity Labs，計劃周三 (4 日) 宣布裁員消息。

兩名消息人士透露，Meta 已在周二透過內部論壇 Workplace 上的貼文，告知員工裁員的消息。其中一人透露，貼文中說，他們將在周三一早收到有關公司狀況的通知。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

英特爾週二 (3 日) 宣布明年 1 月 1 日將「可程式設計解決方案事業部」(PSG) 分拆出來營運，同時計劃在未來 2 到 3 年內公開發行該業務的股票。

英特爾最新聲明指出：「PSG 事業部將從 1 月 1 日起成為一個獨立實體，在未來 2 到 3 年內，英特爾打算為 PSG 進行首次公開發行股票 (IPO)，並可能與私人投資者探索加速業務增長的機會，而英特爾將保留多數股權。」

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果 (AAPL-US) 新機 iPhone 15 才剛上市，美國券商 KeyBanc Capital Markets 卻下調該公司股價評級，主因是 iPhone 銷售成長可能會放緩，並且股價目前已經偏高。

KeyBanc 分析師 Brandon Nispel 在一份報告中，將蘋果的股票評級由「優於大盤」降至「同於大盤」。他指出，由於消費者支出放緩，iPhone 在美國市場的銷售可能會陷入困境，因此下調蘋果的評級。