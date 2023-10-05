傳巴克萊銀行本周開始裁員 投行業務可能有300人丟掉飯碗

路透周三 (4 日) 援引知情人士消息報導，巴克萊銀行 (Barclays Plc) 本周開始裁員，目標是其全球投行業務員工的 3%。在經歷動盪的一年後，巴克萊嘗試精簡業務。

知情人士透露，裁員是巴克萊銀行年度審查的一部分，該審查還涉及交易與研究。整體而言，在這一輪裁員中，多達 300 名員工可能會丟掉飯碗。據了解，巴克萊在舊金山的科技投資銀行團隊中，三名資深銀行家和一名初級銀行家周二收到資遣通知。

對於上述報導，巴克萊銀行拒絕置評。截稿前，巴克萊 (BCS-US) 美股 ADR 周三盤中上漲 0.33%，每股暫報 7.54 美元。

報導指出，巴克萊執行長 C.S. Venkatakrishnan 一直在尋求穩定投銀業務，此前該部門領導層在 1 月進行改組，導致數十名銀行家離開。自此之後，巴克萊還聘用 30 多名投資銀行家，並在不同職位上提拔另外 20 名銀行家。

不過到目前為止，巴克萊銀行改革所產生的影響並不大。今年前 9 個月，巴克萊在倫敦證券交易所集團 (LSEG) 的全球投行排行榜上排名第六，去年同期排名第七。

另外 Venkatakrishnan 還一直在尋求提高銀行的效率，以便投資具有高成長潛力的業務，其中包括財富管理、美國信用卡和全球支付。

值得注意的是，包括高盛和摩根士丹利在內的其他主要銀行也開始一系列裁員，以便應對不明朗的經濟環境。巴克萊曾在 7 月警告，由於消費者在高利率環境償之後還債務，其利潤率正在受到擠壓。