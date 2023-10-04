沙國、俄羅斯如期延長減產至年底 國際油價不漲反跌

石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 的監督小組會議即將在周三 (4 日) 召開，但沙烏地阿拉伯、俄羅斯先後發表聲明表示為維護市場穩定，兩國將繼續自願減產石油至年底。

然而在美元走強等多重因素影響下，消息公布後油價未漲反跌，西德州原油期貨 (WTI) 日內跌幅達 1.89%，報 87.54 美元 / 桶；布倫特原油日內跌幅達 1.76%，報 89.32 美元 / 桶。

沙烏地阿拉伯表示將於 11 月份繼續自願減產 100 萬桶 / 日，直到 12 月底，下月會再次對減產決定進行審查。

據沙國能源部聲明，該國 11 月和 12 月的產量將約為 900 萬桶 / 日。沙國能源部表示，該措施旨在加強 OPEC + 成員國維持石油市場穩定和平衡的努力。

與此同時，俄羅斯副總理 · 諾瓦克也表示，本月將維持 30 萬桶 / 天的原油出口削減，並重申計劃在今年年底前持續抑制出口。

諾瓦克表示，俄羅斯將於下月再次審查其石油供應，「考慮進一步削減或增加產量」，具體取決於市場形勢。

自 6 月中旬以來，俄羅斯和沙烏地阿拉伯一直在 OPEC + 協議要求的基礎上進行額外的自願減產。而 7 月以來，沙國將石油日產量再減少了 100 萬桶，推動布蘭特原油價格上漲 20%，至每桶 90 美元以上。

削減供應令市場趨緊，石油價格反彈，庫存下降。然而，由於投資者擔心美國聯準會 (Fed) 可能不會停止加息，美元匯率飆升使大多數買家認為大宗商品價格過於昂貴，疊加美債殖利率的大幅上漲，油價漲勢在最近幾個交易日遇到阻力，不過布蘭特原油價格目前仍在 90 美元附近震盪。

澳盛銀行分析師 AdelaideTimbrell 在一份報告中表示，由於緊縮的貨幣政策的前景引發了對需求的擔憂，原油價格近期下跌。她認為，對於 OPEC + 來說，這種逆轉可能是 OPEC + 在今天保持減產的理由之一。