美9月ADP新增就業僅8.9萬人 創逾兩年半新低

美國周三 (4 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，9 月美國私營部門就業人數經季節調整後增加 8.9 萬人，創 2021 年 1 月以來新低，遠遠低於經濟學家預期的 15 萬人，也不及修正後前值 18 萬人，該數值自 17.7 萬人上修。該份報告進一步證明美國吃緊的就業市場出現鬆動跡象。

9 月 ADP 新增就業僅 8.9 萬人，創逾兩年半新低。(圖：ZeroHedge)

ADP 數據表明，美國 9 月份民間企業就業成長大幅放緩。該報告提供了一些跡象，表明美國緊張的勞動力市場可能出現鬆動，在通膨持續和借貸成本上升的情況下，一些雇主正在縮減招聘規模。

值得注意的是，這份就業數據給聯準會 (Fed) 停止升息提供了一些動力，因為此前強勁的勞動力市場被認為讓通膨頑強難退。

最新 ADP 報告中的就業成長幾乎全部來自服務業，共計貢獻了 8.1 萬，其中幾乎全部來自休閒和飯店業，增加了 9.2 萬人。

其他報告就業增加的行業包括：金融活動 1.7 萬，建築業 1.6 萬，以及教育和醫療服務 1 萬。然而，這些增加被專業和商業服務業的 3.2 萬減少所抵消，此外，製造業中的貿易、運輸和公用事業減少了 1.2 萬。

從企業規模上看，員工人數少於 50 人的小企業就業成長最為強勁，共計新增就業人數為 9.5 萬、50-500 人的中型企業貢獻了 7.2 萬，而擁有 500 名或以上員工的大企業則流失 8.3 萬就業人數，這是自新冠疫情爆發初期以來的第二大降幅。

從企業規模上看，員工人數少於 50 人的小企業就業成長最為強勁。(圖：ZeroHedge)

ADP 數據還顯示，9 月份薪資增速繼續放緩，就業人員的薪資年增幅中位數為 5.9%，為連續第 12 個月年減，也是兩年來的最小增幅。對於那些換工作的人來說，薪資中位數增幅為 9%，為 2021 年 6 月以來的最低增幅。

9 月份薪資增速繼續放緩。(圖：ZeroHedge)

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「本月我們看到就業職缺的急劇下降。此外，我們發現過去 12 個月的薪資增速步下降。」

摩根大通經濟學家 Daniel Silver 在一份報告中說：「拋開 ADP 和勞工統計局資料之間的鬆散關係不談，ADP 數據確實顯示出近幾個月就業增長放緩的趨勢，我們認為這與勞動力市場應該發生的情況非常大致一致。」