日本政府仍未透露是否出手干預匯市 日銀數據透露端倪

日本當局周三 (4 日) 並未透露是否已入市提振日元，並強調決心採取行動應對過度波動，令市場對可能出現的買入日元干預保持警惕。

根據日本銀行 (日本央行、BOJ) 的貨幣市場數據顯示，日本政府昨日可能沒有干預匯市，但市場人士表示，要查看周四 (5 日) 公布的資料來證實這一點。

日元匯率昨一度跌破 1 美元兌 150 日元的重要心理關口至一年來的最低水準後，日元突然短線拉升，導致一些市場參與者認為，日本政府出手干預以支撐日元。

日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 受訪時拒絕就日本政府是否已介入置評，並重申匯率必須穩定地反映基本面。他說：「我們準備對過度波動採取必要行動，不排除任何選項。」

高級外匯外交官神田真人 (Masato Kanda) 對鈴木俊一的觀點表示贊同。神田說，他周三晚些時候會見日本首相岸田文雄 (Fumio Kishida)，雙方就總體經濟問題進行了討論，表明日本政府對日元疲軟的擔憂日益加劇。

不過神田拒絕透露他是否與岸田文雄討論了日元問題，但他在會後對記者表示，任何干預都將針對波動性而非日元水準。

美元兌日元匯率周三遠低於 150 元關口，截稿前報 148.93 日元，負責決定是否及何時介入的鈴木和神田的言論讓投資者對干預風險保持警惕。但今年以來，日元已貶值約 12%，一些分析師質疑日本政府還能讓看空日元的人待多久。

三井住友日興證券 (SMBC Nikko Securities) 首席市場經濟學家 Yoshimasa Maruyama 表示，不確定昨日的波動是否是干預造成，但從政府的政策和留給日本的工具來看，財務省 (MOF) 可能熱衷於介入。他說：「當日元賣壓持續時，干預匯市扭轉美元兌日元匯率走勢的機率並不高。」

日銀總裁駁斥政府捍衛日元在一定水準觀點

另一方面，日本當局正面臨遏制日元持續貶值的新壓力，因投資者面臨美國利率將在更長時間內走高的前景，而日銀仍堅持超低利率政策。

日銀周三實施緊急債券購買計畫，以防止長期利率大幅上升，從而傷害脆弱的經濟，突顯出日本追求的目標相互矛盾。

日本央行 7 月允許長期利率更自由上調的決定，對扭轉日元跌勢沒有起到什麼作用，因市場關注的是日本央行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 的承諾，即在薪資和通膨預期出現持續成長之前，將維持寬鬆政策。

然而植田和男駁斥了有關當局試圖捍衛日元一定水準的觀點，稱他們關注各種因素，重點關注市場波動。

他說：「如果匯率在一天或一周內波動過大，就會被判定為過度波動。即使情況並非如此，如果我們看到單邊走勢在一段時間內累積成非常大的波動，那也是過度波動。」他拒絕評論隔夜日元走勢是否過度。

日銀前官員認為政府有出手干預匯率

但日本央行前官員熊野英生 (Hideo Kumano) 警告，不要只從表面上理解這番言論，他指出周二日元大漲有干預的痕跡。熊野目前是第一生命經濟研究所研究調查部首席經濟學家。

熊野英生說：「這是日本當局決心的強烈表現，他們不會容忍日元跌至 150 以下。而透過不披露他們是否進行了干預，當局可以讓市場對下一步可能採取的行動保持警惕。」

法國巴黎證券首席日本分析師 Ryutaro Kono 則表示，如果美元兌日元匯率大幅升穿 150 日元，日銀可能會將政策調整的時間提前。不過目前日銀本月採取行動的可能性很小。