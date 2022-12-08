把握財報空窗期，反彈後仍要回歸基本面

加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/12/7）

野村腳勤觀點：

■高庫存來襲，Design Service 無所畏懼

隨著傳統銷售旺季到來，我們看到雙 11、黑五各種超殺折扣滿天飛，廠商拚盡全力只為去化庫存，在經過了將近一年的努力後，半導體上游的庫存天數已經從 5~6 個月下降至 3~4 個月，儘管降幅有感，但離正常水位仍有不小差距，在未來一段時間內，庫存仍是企業營收獲利的重要因素。但另一方面，有些產業如 Design Service 卻不受庫存影響，相比於傳統 IC 設計公司，他們更像是軟體服務廠商，只提供設計的服務。當產業供需恢復、需求一開，這類公司不僅能受惠，也不必承擔庫存或缺料等等問題，從這波半導體寒冬來看，他們的營收受到的衝擊也相對較小，如果庫存問題不如預期，或甚至還要持續到明年上半年，反而這類企業有機會更受到市場關注。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 升息步伐放緩：FED 主席 Powell 演說暗示放緩升息速度，最快 12 月 FOMC 有望降至兩碼升息幅度

（二） 中國有望解封：各地政府宣布優化疫情防控措施，包括放寬核酸檢測標準，官方重新開放經濟態度明確

（三） 外資轉賣為買：11 月外資累積買超 1,868 億，為今年度首次單月累積買超

●大盤利空因素：

（一） 終端利率上升：FED 升息幅度雖可望趨緩，但升息次數可能增加，終端利率或上升至 5% 以上

（二） 消費性產品需求偏弱：雙 11、黑五銷售不如預期，廠商加大折扣，惟高通膨仍影響人民消費意願

（三） 地緣政治風險：烏俄戰爭不確定性、美中禁晶片科技戰、台海危機升溫

●把握財報空窗期，反彈後仍要回歸基本面表現

最近似乎市場的利空漸漸地轉為利多，包括通膨數據轉佳、升息預期放緩，加上中國解封、選舉及消費旺季行情到來，激勵了台股 11 月繳出驚人的好表現，同時間外資也轉賣為買，比較確定的是確定市場底部應該已經過去。然而這波反彈主要還是在走評價修復的行情，基本面狀況仍不容樂觀，通膨及高庫存對經濟及企業獲利的影響還未真正顯現，就今年第四季而言，匯兌收益的加持有限，當明年第一季公布第四季財報時，市場就要面對放緩的現實，股市也可能再面臨修正壓力。當然通膨下滑及升息放緩的利多趨勢仍在，當前股市評價也確實在非常便宜的水準，因此還是強調，當股市拉回時可選擇分批佈局，同時個股表現隨基本面而分化，仍以具有長期趨勢的產業擇優布局。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/11/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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