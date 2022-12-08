基金開箱文》老牌的駿利亨德森平衡策略，簡單ABC投資心法贏面大

近年來黑天鵝、灰犀牛變數頻傳，迎戰越趨劇烈震盪的市場環境，講求控風險、追成長的股債平衡型及多重資產型基金，一直備受投資人青睞，但這類型基金熱銷榜上卻有一檔遺珠，早在國內機構法人圈享有一定知名度、亦頗受肯定，就是老牌的駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)，統計其國內投資人比重幾乎都是機構法人，野村投信表示，這檔可說是基金老司機才知道的核心標配。

到底該基金有何鮮明特色與魅力，以下特別邀請野村投信立即開箱了解：

問：駿利亨德森平衡策略有何獨到之處？

答：駿利亨德森平衡策略並沒有高深的學問、也沒有複雜的投資工具或策略，它的投資哲學其實很簡單，就是「ABC 投資心法」，聚焦在美國 (America) 債券 (Bond) 與股票 (Common Stock)，沒有複雜的衍生性金融商品，如期貨、選擇權，也沒有另類投資，是一檔簡單易懂的平衡型商品。

有句話這麼說「複雜的事簡單做，就會是專家；簡單的事重複做，就會變行家；重複的事用心做，就能成為贏家」。而面對詭譎又複雜的投資環境，該基金化繁為簡，以股票為攻擊利器，追求績效成長；以債券來控制波動及風險，提供下檔保護。僅靠這樣簡單的操作策略，就能成為屹立 30 年的平衡型長青樹，可見其確有過人之處，且從基金長期累積總報酬，約四分之三來自精準選股貢獻，顯見該投資團隊歷經長期景氣循環淬煉、用心管理，已盡顯自在駕馭多空波動、掌握股債平衡精髓，成為贏家的真實力。

問：機構法人看上駿利亨德森平衡策略的理由為何？

答：以下歸納 3 大主要被機構法人青睞的理由：

理由 1、長期實力出色： 駿利亨德森平衡策略始於 1992 年，在台核備的平衡基金成立於 1998 年，根據晨星統計，該基金具有悠久可追蹤績效，成立以來長期實力有目共睹 (詳圖一)。

理由 2、 下檔保護力強： 不只長期具追漲實力，根據晨星統計，該基金成立以來共計 23 個完整年度，單年度累積報酬為正的有 16 個，僅有遇到科技泡沫、金融海嘯、歐債危機、油價與陸股崩盤、中美貿易大戰等特殊情況，才出現負報酬，而且跌幅也不會太大，相對提供良好的下檔保護。

理由 3、股債配置得宜： 千萬別以為只有買股、買債，沒什麼特別，當中的股債配置可是一門大學問，也是該檔基金能挺過長期多空考驗的關鍵。舉例來說，駿利亨德森平衡策略堅持走自己的風格，數十年如一日，不管市場多麼牛市，股票配置最高都僅維持 65%；無論市場多麼熊市，債券占比最高也是 65%。相對有限度的股債配比，說明股票不用買好買滿，只要能夠擇優，依然可以成為進攻利器；債券則主要是用來防禦，而非以冒險賺取資本利得為首要目標，因此，即使非投資級債的部位最高可至 20%，但長期操作上僅維持不到 5% 的配置，債市佈局火力集中於投資級債，以便於能有效掌控風險，降低波動度。

圖一、駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 成立以來累積報酬 (%)

問：駿利亨德森平衡策略鎖定美國股債，有何優勢？

答：駿利亨德森平衡策略強調好股與好債混搭，先控波動、再掌握機會，參考指標為 55% 標普 500 指數 + 45% 彭博美國綜合債券指數，先天具備良好的攻守優勢：

展望未來，在面對風險與機會並存的市場常態環境，贏家策略應該以兼顧攻守配置的標的為核心，野村投信表示，駿利亨德森平衡策略的簡單 ABC 投資心法，根據不斷變化的經濟情況，主動地在股票與債券領域中尋找最具吸引力的機會，動態攻守贏面大，是做為資產配置核心標配的老行家優選。

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