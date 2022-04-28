〈美股盤後〉微軟VISA勁揚 台積電ADR跌逾2.7% 那指費半收黑

微軟和 VISA 財報點火支撐下， 穩定市場情緒，美股週三 (27 日) 早盤高開，隨著美元指數創 5 年新高，中國疫情激增後需求擔憂，油價回吐跌幅，能源股領軍大漲，那指一度大漲 1.7% 後熄火，收於 2020 年 12 月 14 日以來最低收盤價 (12,488.93 點) ，台積電 ADR 挫低逾 2.7%，費半收黑 0.49%。

美股超級財報季持續推進，大型科技公司週二釋出的財報喜憂參半，歸功於 Azure 雲端運算業務進一步增長，微軟財報亮眼，但 YouTube 廣告銷售增長急劇減速影響，Google 母公司 Alphabet 營收獲利皆遜於預期，投資人靜待高通與同樣以廣告驅動營收的科技巨頭 Meta 週三盤後的最新財報。

政經消息方面，烏俄緊張局勢持續，能源危機升級，市場週三傳出，若歐盟階段式地對俄國實施石油禁令，德國打算支持。此前俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 表示，保加利亞和波蘭沒有使用盧布支付款項，故俄羅斯已完全暫停向兩國供應天然氣。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 5.11 億例，死亡數突破 622 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。

週三 (27 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊漲跌互見，能源、材料和資訊科技板塊勁揚，通訊服務、房地產和工業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以微軟一枝獨秀。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.15%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 3.32%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.75%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.88%；微軟 (MSFT-US) 上漲 4.81%。

道瓊成分股多收紅。 波音 (BA-US) 大跌 7.53%；思科 (CSCO-US) 下跌 3.12%；威訊通訊 (VZ-US) 下跌 1.92%；Visa (V-US) 上漲 6.47%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.7%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.74%。

費半成分股逾半收黑。AMD (AMD-US) 跌 0.29%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.99%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.20%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.66%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.10%；美光 (MU-US) 跌 0.91%；德儀 (TXN-US) 漲 0.56%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.71%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.72%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.43%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 上漲 4.81% 至每股 283.22 美元。受惠疫情遠距辦公對雲端業端和軟體的需求大增，微軟週二盤後公布 2022 會計年度第三季財報，獲利營收均優於預期，微軟智慧雲端業務部門銷售成長 26%，其中 Azure 等雲端業務營收更增加 46%。

Azure 等雲端業務營收猛增 46% (圖片：AFP)

全球最大信用卡和簽帳金融卡公司 Visa (V-US) 大漲 6.47% 至每股 214.11 美元。由於國際旅行復甦，VISA 2022 會計年度第二季營收報 71.89 億美元、經調整後每股獲利報 1.79 美元，均優於市場預期，公司還預期營收將加速超越疫情前的水準。

波音 (BA-US) 重挫 7.53% 至每股 154.46 美元，拖累周三工業板塊。波音最新財報調整後虧損和營收都低於分析師的預期，因為商用和國防飛機生產成本大增，波音獲利受到侵蝕。

通用汽車 (GM-US) 上漲 1.63% 至每股 38.66 美元。第一季營收年升 11% 至 359.8 億美元，低於預期，調整後每股純益 2.09 美元，優於預期，該公司看到車用晶片荒逐漸緩解，故仍維持全年財測不變。

類比 IC 大廠德儀 (TXN-US) 小幅上漲 0.56% 至每股 169.39 美元。德儀 2022 會計年度第一季每股純益為 2.35 美元，營收成長 14% 至 49 億美元，優於市場預期，但由於中國疫情封鎖措施，客戶停產或減產拖累，德儀財測展望不佳。

市場傳出，超越肉類的植物肉漢堡將成為麥當勞菜單上的永久產品，此消息激勵超越肉類 (BYND-US) 盤中一度噴漲 21%，爾後麥當勞回應此消息錯誤，超越肉類尾盤回吐部分漲幅，收紅 7.57% 至每股 38.22 美元。

經濟數據

美國 3 月批發庫存月增率初值報 2.3%，預期 1.5%，前值 2.5%

美國 3 月零售庫存月增率初值報 2%，預期 1.4%，前值 1.1%

美國 3 月季調成屋簽約銷售指數月增率預期 - 1.7%，前值 - 4.1%

美國 3 月商品貿易收支初值報 - 1,253 億美元，前值 - 1,063 億美元

華爾街分析

聯準會緊縮政策、歐洲能源危機、中國封控疫情措施，以及俄烏戰爭影響，促使美股走勢低迷，標普 4 月份迄今已下跌 7.7%，那指下跌 12.2%，道瓊下跌近 4%。

Northwest Mutual 股票投資組合經理 Matt Stucky 提到，三個多月前，期貨市場定價在 2022 年全年只有 3 至 4 次升息。現在市場預期聯邦基金政策利率年底將來到約 2.7%。因此，這是聯準會全年緊縮政策的顯著強化，這也是波動性加劇的主因之一。

分析師建議投資人為短期內更多的市場波動做好準備，摩根士丹利私人財富管理公司董事總經理 Kathy Entwistle 說道，供應鏈一直是個問題，接著中國、通貨膨脹問題來了，這些都是眾所周知並且一直在發生，但每個人都處於這樣的環境，無處可去，聯準會的行動最終會發生，而這將影響市場。

Aureus 資產管理公司董事長兼執行長 Kari Firestone 說，美股正在試圖穩定下來，期待更多公司交出真正強勁、可靠的財報和財測，這樣投資人才能有信心重回股市。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主