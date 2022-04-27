揮別高速成長期  Robinhood裁撤9%全職員工

揮別高速成長期，美國零佣金股票交易平台、有散戶大本營之稱的 Robinhood (HOOD-US) 週二 (26 日) 宣布將解僱大約 9% 的全職員工。

Robinhood (HOOD-US) 週二下跌 3.75% 至每股 10 美元，盤後受裁員消息影響， Robinhood 下跌逾 2%。

Robinhood 執行長 Vlad Tenev 週二在最新聲明提到，在整個 2020 年和 2021 年上半年，公司經歷由新冠封鎖、低利率和政府財政刺激推動的「高速成長」時期。在此期間，員工人數增加近 6 倍，從 700 人增加到近 3,800 人，這種快速增長導致重複的工作和崗位，因此公司不得不做出裁員的決定。

Tenev 提到，裁員是提高效率、速度並確保能響應客戶不斷變化的需求的正確決定，做此決定並不容易，但這是深思熟慮後所作的決定，以確保公司能夠持續實現戰略目標並推進實現金融市場民主化的使命。

Tenev 表示，展望未來，公司將審查員工增長計劃，將繼續在其經紀、加密和支出儲蓄部門推出關鍵產品。

去年 GameStop 等所謂的迷因股票出現交易狂潮後，散戶交易平台 Robinhood 開始受到密切關注，至今與許多剛上市新創企業一樣，Robinhood 在 IPO 後，公司迄今尚未實現盈。而去年第四季月活躍用戶數下降至 1,730 萬人次，今年第一季可能將面臨艱難的開局。

Robinhood 計劃美國時間週四盤後發布其第一季財報，目前資產負債表有超過 60 億美元的現金流。