〈美股熱門股〉Comcast、Charter強強聯手攻向串流媒體 Roku股價重挫

串流影音設備廠 Roku 周三（27 日）盤中股價跌逾 5%，主因是受到美國有線電視業者 Comcast、Charter Communications 將成立合資企業攜手攻向串流媒體領域的消息影響。

截稿前，Roku(ROKU-US) 下跌 5.69%，每股暫報 86.54 美元，Comcast(CMCSA-US) 上漲 0.7%，每股暫報 44.88 美元，Charter Communications(CHTR-US) 上漲 0.28%，每股暫報 488.31 美元。

Comcast 與 Charter 將共同成立一家各自持股 50% 的合資企業，Comcast 將授權其 Flex 串流設備給新公司開發，並提供其智慧電視 XClass 與串流媒體 Xumo 的銷售業務與服務。

面臨有線電視業者強強聯手的競爭壓力，Roku 仍有十足把握，稱有朝一日所有電視節目都將由串流媒體播放，因此大型媒體公司紛紛對串流媒體進行重大投資，但是公司的操作系統、頻道與廣告平台讓 Roku 保持自身競爭優勢並走在業界前端。

另一方面，Charter 執行長 Tom Rutledge 表示，合資公司推出的服務能給消費者帶來新選擇，並在一定規模上與現有的全國性串流媒體平台展開競爭，此外該平台也會加入 Charter 的 Spectrum TV App。

Rutledge 強調，新公司會帶來功能齊全的串流媒體平台、新設備、智慧電視以及強大的功能強大的 App 商店，為客戶提供更精簡且內容豐富的體驗。