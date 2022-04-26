大摩：美股透露出不祥之兆 標普面臨跌入熊市風險

摩根士丹利 (大摩) 美股策略師 Michael Wilson 週一 (25 日) 警告，美股正透露出不祥之兆，顯示標普指數正面臨陷入熊市的風險。

Wilson 認為，美股正透露出不祥之兆，上週四和週五防禦性類股與週期性板塊一同下跌，這些近期表現相對良好的板塊無一倖免。

Wilson 指出，鑒於防禦性股票現在價格昂貴，上漲空間有限，投資人難以在股市中找到安全避風港，標普似乎已經準備好加入熊市陣營，預計下個月左右將從 1 月份的高點回落 20%。

Wilson 提到，目前尚不清楚下一次類股輪動何時發生，但根據往常經驗，當這種情況發生時，通常意味著標普所有板塊即將大幅下跌，幾乎無法倖免。

Wilson 稱，隨著美國進入經濟週期之末，對整體經濟和市場而言，美國 GDP 和企業獲利增長都將出現減速，製藥和生物科技類股的防禦屬性將超過政策擔憂，並推動其表現相對走高。

標普指數正面臨陷入熊市的風險，投資人需繫緊安全帶 (圖片：AFP)

Crossborder Capital 執行長 Michael Howell 認為經濟衰退的可能性越來越大，股市拋售還有 20% 的路要走，熊市風險即將逼近。

聯準會最快在 5 月縮減規模約 9 兆美元的資產負債表，並且可能大幅升息，Howell 指出，一般情況下，聯準會緊縮週期將導致標普下跌約 15%，如果經濟衰退加劇，跌幅達 30%，如果銀行業發生危機，則將暴跌 50%。

Howell 稱，市場面對的金融體系與經濟學教科書所說的金融體系不同，與其說是一個新的金融體系，不如說它實際上是一個再融資體系，全球債務約 300 兆美元，平均期限約為 5 年，每年需要再融資約 60 兆美元。

隨著日圓暴跌、美債殖利率走升和大宗商品價格飆升，流動性下降已經顯現。波動性的增加使人們更難以抵押借款，因為貸方將需要更多的保證金，華爾街即將進入動盪投資時期。