戲劇性逆轉！推特向馬斯克投降 彰顯美股陷入困境

社群媒體平台推特週一 (25 日) 同意全球首富馬斯克以 440 億美元的價格全現金收購及私有化提案，市場分析，這估值看起來太低，顯示股市的問題與推特本身的問題一樣多。

馬斯克 4 月 14 日在科技界掀起波瀾，端出每股 54.20 美元的「一口價」有意收購推特，推特隨後祭出「毒丸計畫」因應，對馬斯克的敵意併購展開防衛戰。不過，短短不到兩個禮拜，就在馬斯克宣布已備妥銀彈 465 億美元，推特向馬斯克投降，同意以約 440 億美元的價格易主，這筆交易預計將於 2022 年完成。

此收購價較馬斯克提出收購前的每股 45.08 美元收盤價溢價 20%，即便如此，這對推特來說這不是最完美的價格，較推特 2021 年 2 月創下的 77.06 美元歷史高點低了約 30%。

究竟推特為何放棄毒丸計畫，同意馬斯克每股 45.08 美元的收購提案？市場分析師 Jacob Sonenshine 在《巴倫周刊》撰文指出，這戲劇性逆轉的關鍵在於，推特正面臨自身問題，加上美股陷入困境。

市場分析，推特收購價看起來太低，顯示股市的問題與推特本身的問題一樣多 (圖片：AFP)

推特趕在週四公布 2022 會計年度第一季財報前同意馬斯克收購，背後原因不言可喻。

分析師預計推特經調整後每股純益為 5 美分，營收為 12.26 億美元，此前推特 2021 會計年度第四季財報管營收、獲利與用戶成長均低於分析師預期。

華爾街對推特的低信心也反映在股價上，推特過去 12 個月裡下跌 22%，若馬斯克沒有買入推特並公布 9% 持股，推特跌幅可能更慘烈。

同時，自聯準會宣布緊縮政策以對抗通膨以來，美股今年迄今低迷不振，標普今年跌幅已達約 12%。摩根士丹利美股策略師 Mike Wilson 更發出警告，標普指數可能很快就會陷入熊市。

摩根士丹利警告，標普指數可能很快就會陷入熊市 (圖片：AFP)

最近的市場波動是經濟動盪即將到來的跡象，推特無法在此緊縮的環境幸免於難，推特營收和獲利主要來自廣告，在衰退時期，企業通常會銷售預期降低時選擇減少廣告支出。

Spouting Rock Asset Management 投資長 Rhys Williams 稱，如果廣告業務正在放緩，那麼投資人就會認定推特是最差的社群媒體公司。

Sonenshine 認為，關鍵在於，股市信心如此之低，所以看到推特收購價也很低，誰也不應感到驚訝。

推特與馬斯克達成收購協議後，推特 (TWTR-US) 週一大漲 5.66% 至每股 51.70 美元。