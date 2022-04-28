〈財報〉Meta Q1獲利優預期、用戶人數回升 盤後飆升19%

臉書母公司 Meta (BF-US) 周三 (27 日) 公布第一季財報，雖然營收令人失望，但獲利高於預期，且每日活躍用戶 (DAU) 回升，盤後股價大漲近 19%。

Meta 周三收盤下跌 6 美元或 3.32%，收每股 174.95 美元，截稿前，盤後大漲 33.15 美元或 18.95%，報每股 208.03 美元。

第二季財測關鍵數據 vs. 分析師預期

營收：介於 280 億至 300 億美元 vs. 306 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

Meta 在新聞稿中表示，該財測延續第一季趨勢，包括「與俄烏戰爭同步的」營收成長疲弱。

Meta 財務長 Dave Wehner 表示，由於俄羅斯用戶的流失 (因俄羅斯媒體監管當局拒絕臉書服務)，預料第二季歐洲的每月活躍用戶人數 (MAU) 會持續下降。第二季也會更完整反映俄羅斯政府決策的影響。

第一季 (3 月 31 日止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：2.72 美元 vs. 2.56 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營收：年增 7% 至 279.1 億美元 vs. 282 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

每日活躍用戶人數 (DAU)：19.6 億人 vs 19.5 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)

每月活躍用戶人數 (MAU)：29.4 億人 vs 29.7 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)

每位用戶營收均值 (ARPU)：9.54 美元 vs. 9.50 美元 (StreetAccount 調查的分析師預期)

Meta 上回 2 月公布第四季財報後，股價重挫 26%，因為當時 DAU 首次出現下降，今日公布的第一季財報，DAU 自 1.93 億人小幅反彈至 19.6 億人。

然而，就算計入周三盤後的漲幅，Meta 今年迄今股價仍大跌。截至周三收盤，該股價今年幾乎腰斬，但如果周四該股漲幅能超越 19.1% ，就可望創有史以來第二高單日漲幅，以及自 2013 年 7 月以來最大單日漲幅。

除了 EPS，該公司 ARPU 和 DAU 數據也高於預期，但營收和 MAU 遜於預期。

第一季營收僅年增 7%，這是臉書上市 10 年歷史以來，首次成長年率落到個位數百分比，且低於分析師估計的 7.8% 成長率。

Meta 於去年 10 月更改前名臉書 (Facebook)，以反映公司欲邁向元宇宙業務的決心，然而，目前公司三大業務──臉書、Instagram 和 WhatsApp 在第一季營收占比仍高達 97.5%，剩餘 6.95 億美元營收才是來自負責元宇宙業務的 Reality Labs 部門。

臉書、Instagram 和 WhatsApp 三大 app 業務的純益年減 13% 至 114.8 億美元。

Reality Labs 第一季虧損 29.6 億美元，較 2021 年同期 18.3 億美元的虧損擴大。

Meta 將今年支出費用總額預期下調至 870 億至 920 億美元之間，低於先前估計的 900 億至 950 億美元區間，而大多數增加的費用都是因三大 app 業務驅動，之後才是 Reality Labs。

數位廣告業務衝擊

其他社交媒體也同樣指出，宏觀經濟因素衝擊其廣告營收。Snap (SNAP-US) 執行長 Evan Spiegel 稱第一季「比預期更具挑戰」，因為在俄烏戰爭後，一些廣告商暫停投放廣告。例如谷歌旗下的 YouTube 影音平台，第一季僅成長 14%，遠低於分析師預期的 25% 成長率。

數位廣告也可能受到通膨和蘋果變更隱私政策的衝擊，Meta 財務長 Dave Wehner 先前估計，蘋果新隱私政策將令 Meta 今年營收流失 100 億美元。營運長 Sheryl Sandberg 在財報法說會上表示，「目前為止一直可彌補很大一部分的差距，並與廣告商分享此點，但要彌補剩餘全部，還需花一段時間。」

Sandberg 說：「我們認為，雖然時代充滿挑戰，但長期來看，若廣告商必須線下和線上都打廣告時，我們真的擁有很強大的競爭優勢。」

此外，針對歐洲《數位市場法》呼聲越來越近，Meta 預料會面臨更嚴格的監管環境。Sandberg 表示，雖然《數位市場法 (DMA)》的最終文本尚未公開，但總體上符合預期。她預期，監管環境將持續是整個產業的「真正挑戰」。