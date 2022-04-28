〈財報〉Meta Q1獲利優預期、用戶人數回升 盤後飆升19%

臉書母公司 Meta (BF-US) 周三 (27 日) 公布第一季財報，雖然營收令人失望，但獲利高於預期，且每日活躍用戶 (DAU) 回升，盤後股價大漲近 19%。
Meta 周三收盤下跌 6 美元或 3.32%，收每股 174.95 美元，截稿前，盤後大漲 33.15 美元或 18.95%，報每股 208.03 美元。
第二季財測關鍵數據 vs. 分析師預期
- 營收：介於 280 億至 300 億美元 vs. 306 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)
Meta 在新聞稿中表示，該財測延續第一季趨勢，包括「與俄烏戰爭同步的」營收成長疲弱。
Meta 財務長 Dave Wehner 表示，由於俄羅斯用戶的流失 (因俄羅斯媒體監管當局拒絕臉書服務)，預料第二季歐洲的每月活躍用戶人數 (MAU) 會持續下降。第二季也會更完整反映俄羅斯政府決策的影響。
第一季 (3 月 31 日止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期
- EPS：2.72 美元 vs. 2.56 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)
- 營收：年增 7% 至 279.1 億美元 vs. 282 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)
- 每日活躍用戶人數 (DAU)：19.6 億人 vs 19.5 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)
- 每月活躍用戶人數 (MAU)：29.4 億人 vs 29.7 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)
- 每位用戶營收均值 (ARPU)：9.54 美元 vs. 9.50 美元 (StreetAccount 調查的分析師預期)
Meta 上回 2 月公布第四季財報後，股價重挫 26%，因為當時 DAU 首次出現下降，今日公布的第一季財報，DAU 自 1.93 億人小幅反彈至 19.6 億人。
然而，就算計入周三盤後的漲幅，Meta 今年迄今股價仍大跌。截至周三收盤，該股價今年幾乎腰斬，但如果周四該股漲幅能超越 19.1% ，就可望創有史以來第二高單日漲幅，以及自 2013 年 7 月以來最大單日漲幅。
除了 EPS，該公司 ARPU 和 DAU 數據也高於預期，但營收和 MAU 遜於預期。
第一季營收僅年增 7%，這是臉書上市 10 年歷史以來，首次成長年率落到個位數百分比，且低於分析師估計的 7.8% 成長率。
Meta 於去年 10 月更改前名臉書 (Facebook)，以反映公司欲邁向元宇宙業務的決心，然而，目前公司三大業務──臉書、Instagram 和 WhatsApp 在第一季營收占比仍高達 97.5%，剩餘 6.95 億美元營收才是來自負責元宇宙業務的 Reality Labs 部門。
臉書、Instagram 和 WhatsApp 三大 app 業務的純益年減 13% 至 114.8 億美元。
Reality Labs 第一季虧損 29.6 億美元，較 2021 年同期 18.3 億美元的虧損擴大。
Meta 將今年支出費用總額預期下調至 870 億至 920 億美元之間，低於先前估計的 900 億至 950 億美元區間，而大多數增加的費用都是因三大 app 業務驅動，之後才是 Reality Labs。
數位廣告業務衝擊
其他社交媒體也同樣指出，宏觀經濟因素衝擊其廣告營收。Snap (SNAP-US) 執行長 Evan Spiegel 稱第一季「比預期更具挑戰」，因為在俄烏戰爭後，一些廣告商暫停投放廣告。例如谷歌旗下的 YouTube 影音平台，第一季僅成長 14%，遠低於分析師預期的 25% 成長率。
數位廣告也可能受到通膨和蘋果變更隱私政策的衝擊，Meta 財務長 Dave Wehner 先前估計，蘋果新隱私政策將令 Meta 今年營收流失 100 億美元。營運長 Sheryl Sandberg 在財報法說會上表示，「目前為止一直可彌補很大一部分的差距，並與廣告商分享此點，但要彌補剩餘全部，還需花一段時間。」
Sandberg 說：「我們認為，雖然時代充滿挑戰，但長期來看，若廣告商必須線下和線上都打廣告時，我們真的擁有很強大的競爭優勢。」
此外，針對歐洲《數位市場法》呼聲越來越近，Meta 預料會面臨更嚴格的監管環境。Sandberg 表示，雖然《數位市場法 (DMA)》的最終文本尚未公開，但總體上符合預期。她預期，監管環境將持續是整個產業的「真正挑戰」。