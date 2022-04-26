FDA批准瑞德西韋為首款嬰幼兒新冠療法

美國食品暨藥物管理局 (FDA) 週一 (25 日) 批准美國藥廠 Gilead 的新冠藥物「瑞德西韋」 (Remdesivir)，適用於出生 28 天及以上、至少 3 公斤的嬰幼兒染疫患者。

FDA 週一將 Gilead 公司的新冠藥物「瑞德西韋」 (Remdesivir) 治療緊急使用授權擴大，未來出生 28 天以上、體重至少 3 公斤以上的染疫嬰幼兒，無論有無住院，輕度、中度或重症都可以使用瑞德西韋治療。

FDA 藥物評估和研究中心主任 Patrizia Cavazzoni 表示：「新冠病毒可能讓嬰幼童產生重症，部分兒童年齡層可能尚未擁有施打疫苗的選擇，這項決議展現 FDA 對於這方面需求的承諾。」

瑞德西韋成為首款嬰幼兒新冠療法 (圖片：AFP)

波士頓塔夫茨醫療中心的流行病學家和感染科醫生 Shira Doron 指出，這是個好消息，因為之前一直沒有可供 12 歲以下兒童使用新冠藥物，這確實是對抗新冠病毒 (COVID-19) 武器庫中的一大漏洞。

瑞德西韋成為首款嬰幼兒新冠療法前，Gilead 公司曾針對 53 名出生至少 28 天、體重至少 3 公斤的染疫嬰幼兒進行臨床研究，受試者接受 10 日藥物治療後，取得相似於對成人投藥的效果，此前唯一批准是注射液劑型的 Veklury，但 Veklury 僅可用於成人與兒童病人 (12 歲以上且體重至少 40 公斤)。

除了瑞德西韋外，莫德納和輝瑞即將在 6 月前為 5 歲及以下兒童推出新冠疫苗。

截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.09 億例，死亡數突破 621 萬例，新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，中國北京因疫情惡化部分封城，台灣本土疫情也發燒，台灣週一新增 5108 本土個案，新增 113 例境外移入，教育部宣布 5 月 2 日起 6 到 11 歲兒童施打半劑莫德納疫苗。

Gilead (GILD-US) 上漲 0.64% 至每股 62.65 美元，盤後上漲 1.50%。