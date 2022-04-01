美債Q1表現逾40年來最糟 2年和10年期殖利率曲線再度倒掛

美國債券第 1 季投報率落入負值，寫下逾 40 年來最差單季表現。此外，對聯準會 (Fed) 貨幣政策較敏感的 2 年公債殖利率在周四 (31 日) 再度短暫超越 10 年期公債殖利率，出現象徵經濟將衰退的殖利率曲線倒掛警訊。

2 年期和 10 年期公債殖利率周四紐約尾盤再度短暫倒掛 (又稱反轉)，2 年期殖利率一度攀抵 2.337%，高於 10 年期的 2.331%，使 10 年期減去 2 年期的利差落入負值。兩者在周二曾出現短短幾秒鐘的倒掛，為 2019 年 8 月以來首見。

10 年期減 2 年期公債利差今年來走勢，取自 CNBC

美債 2 年期和 10 年期殖利率是投資人關注的衰退指標之一，兩者曾在 2019 年倒掛，隔年 Covid-19 疫情爆發，美國經濟陷入衰退。

長天期債券的殖利率通常會高於短天期，才能吸引投資人買進長債，一旦出現殖利率曲線趨平 (利差縮小) 甚至倒掛 (利差轉負)，代表經濟衰退可能在未來一、兩年出現。

回顧第 1 季走勢，美國 2 年期公債殖利率在第 1 季出現 1984 年迄今最猛升幅，5 年期殖利率也交出 1987 年以來最大單季升幅。

彭博美國總債券指數 (Bloomberg U.S. Aggregate bond index) 第 1 季報酬率約為負 6%，為 1980 年以來最差單季表現，該指數主要追蹤美國公債、高評級公司債和抵押擔保證券 (MBS)。

關於倒掛和衰退的辯論

雖然殖利率曲線是預測過往經濟衰退的可靠指標，但也曾發生倒掛之後經濟並未衰退的例子。

Everscore ISI 股票、衍生品和量化策略部門主管 Julian Emanuel 說，殖利率曲線倒掛、經濟卻未衰退的其中一個往例是 1998 年俄羅斯債務危機。

一些債券專家表示，由於 Fed 實施量化寬鬆 (QE)、大量買進美國公債，債券殖利率曲線倒掛對預測經濟衰退的重要性降低。在大量購債計畫抑制長天期債券殖利率的情況下，10 年期和 30 年期的殖利率實際上應該更高。

在 Fed 寬鬆政策下，債市可能遭到扭曲。(圖: AFP)

Richard Bernstein Associates 預測，在 Fed 沒有推動 QE 的情況下，10 年期公債殖利率照理應該接近 3.7%，而 2 年期和 10 年期公債殖利率不僅沒有倒掛，甚至存在約 100 個基點的差距。

包括 Fed 官員在內，一些專家更重視 3 個月和 10 年期公債殖利率是否倒掛。目前 3 個月和 10 年期公債殖利率曲線不僅並未趨平，兩者利差甚至正在擴大。