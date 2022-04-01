非農就業報告發布之前 5年期與30年期債券殖利率再現倒掛

美國 5 年期和 30 年期國債殖利率周五 (1 日) 上午再次倒掛，引發人們對經濟可能出現衰退的擔憂。

美東時間清晨 7 點 5 分，5 年期國債殖利率飆升 10 個基點至 2.52%，而 30 年期國債殖利率上漲 7.4 個基點至 2.52%。指標 10 年期美國國債殖利率上漲 8.5 個基點至 2.41%，2 年期美國政府債券殖利率上漲 10.1 個基點至 2.385%。

殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

5 年期和 30 年期國債殖利率周一 (28 日) 曾出現 2006 年以來首次倒掛，殖利率曲線中更受關注的 2 年期和 10 年期，在周四 (31 日) 收盤後倒掛。一些數據提供商顯示，周二 (29 日) 稍早時，2 年期和 10 年期的利差在技術面倒掛了幾秒鐘。

從歷史上看，殖利率曲線倒掛發生在經濟衰退之前，因為投資人拋售短期國債轉而買進長期政府債券，代表對當前經濟健康狀況的擔憂。

然而，經濟學家指出，這項指標並不能保證經濟衰退，而且通常在殖利率曲線倒掛一年多之後，經濟才會出現衰退。

除了在俄羅斯與烏克蘭戰爭期間通膨上升之外，投資者還擔心聯準會 (Fed) 可能更積極升息以應對物價壓力的作法，可能會使經濟陷入衰退。

野村綜合研究所首席經濟學家 Richard Koo 周五表示，Fed 必須「跑得更快一點，以確保通膨不會完全失控，畢竟這是對未來的市場來說不一個特別的好消息。」

3 月非農就業報告將於美東時間周五上午 8:30 發布，強勁的就業數據可能會讓 Fed 更有信心維持其升息步驟。根據《道瓊》的一致估計，經濟學家預計繼 2 月新增 67.8 萬個就業崗位之後，3 月將新增就業崗位約 49 萬個；而失業率預計將從 3.8% 降至 3.7%。

此外，ISM 3 月製造業採購經理人指數 (PMI) 將於美東時間周五上午 10 點公布。

俄烏戰爭的發展也仍然是焦點，兩國之間的談判至今進展甚微。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 表示，從周五開始，該國天然氣的外國買家將必須以盧布支付。