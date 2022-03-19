殖利率曲線出現部分倒掛 分析師：別擔心！

美國銀行 (BAC-US) 上月週二 (22 日) 才剛發布一份報告預測殖利率曲線倒掛將在 2022 年末或 2023 年初發生，不過近日殖利率曲線已出現部分倒掛，不過分析師卻表示別擔心！

隨著聯準會 (Fed) 週三 (16 日) 啟動升息循環，預測今年還要再升息 6 次，儘管聯準會官員對美國經濟抱持樂觀，然而，債券交易員並不買帳，本週殖利率曲線就出現部分倒掛現象。

週三 5 年期和 10 年期公債殖利率曲線倒掛，為 2020 年 3 月以來首次出現，週五 3 年期美債殖利率高於 5 年期美債殖利率，為 2020 年以來首見。

短天期美債殖利率超過長天期美債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線「倒掛」 (亦稱反轉)。殖利率曲線一直是市場用作經濟衰退的可靠預測指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來 1 至 2 年左右出現，市場通常關注 10 年減 2 年、或者 10 年減 3 個月的公債利差。

目前，市場最關注的就是 2 年期和 10 年期公債利差已經縮小，2 年期美債殖利率目前僅比 10 年期美債殖利率低 20 個基點，遠小於年初的 77 個基點。

美債殖利率由兩個主要因素決定，包括聯準會利率和通膨預期。因此，在基本意義上，市場可以根據殖利率倒掛且得出結論，全球投資人預計美國利率或通膨將在 3 年內見頂。

Longview Economics 首席執行長 Chris Watling 預測，經濟衰退的可能性很快將降至 10% 至 15%，這不是核心問題，人們的銀行帳戶中有太多現金在場外觀望，儘管石油和天然氣價格飆升是個問題，但社會各階層的人現在銀行戶頭存放的現金都比疫情前高出得多，所以有了緩衝。