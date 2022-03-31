等待關鍵馬通膨數據 美債殖利率走低

美國國債殖利率周四 (31 日) 早盤下跌，投資人關注稍後公布的關鍵通膨數據。

美東時間清晨 6 點 45 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 3.8 個基點至 2.32%。30 年期美國國債殖利率下跌 1.7 個基點至 2.463%。5 年期美國政府債券殖利率下跌 4.5 個基點至 2.402%，而 2 年期美國國債殖利率下跌 4.6 個基點至 2.282%。

殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

聯準會 (Fed) 首選的通膨指標 2 月個人消費支出 (PCE) 指數，將於美東時間周四上午 8:30 公布。

俄羅斯與烏克蘭的戰爭加劇了通貨膨脹的上升，人們擔心這可能會對經濟成長造成壓力。

俄羅斯周二 (29 日) 表示將減少其在烏克蘭部分地區的軍事部署，但包括美國和英國在內的幾個國家仍對莫斯科的承諾持懷疑態度，俄羅斯周三 (30 日) 繼續襲擊烏克蘭。

Fed 主席鮑爾上周表示，Fed 可能會在升息方面變得更加激進，以控制通膨。

5 年期美國國債殖利率周一 (28 日) 自 2006 年以來首次升至 30 年期美國國債殖利率之上，稱為殖利率曲線倒掛。從歷史上看，殖利率曲線倒掛往往發生在經濟衰退之前。

然而，交易員認為更重要的倒掛應該關注是 2 年期和 10 年期國債殖利率之間。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師金伯 (Hugh Gimber) 表示，「全球經濟衰退仍然不在他 2022 年基本投資考量範圍內。」

他說，「我承認今年以來經濟衰退的風險已明顯上升，大宗商品的價格衝擊的確壓縮消費者收入，但若仔細觀察消費者資產負債表強度時，其實情況並沒有那麼糟糕。」他強調許多消費者在過去幾年中累積不少儲蓄。

2 月的個人收入和支出數據將於美東時間周四上午 8:30 公布。

截至 3 月 26 日當周提交的首次申請失業救濟金人數也將在美東時間上午 8:30 公布。

周四將拍賣 350 億美元的 4 周票據和 300 億美元的 8 周票據。