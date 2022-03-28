5年期與30年期美債殖利率16年來首度倒掛 加深衰退擔憂

美國 5 年期和 30 年期國債殖利率周一 (28 日) 出現 2006 年以來首次倒掛，引發可能出現經濟衰退的擔憂。

美東時間上午 7 點 05 分，5 年期美國國債殖利率上漲 1.3 個基點至 2.588%，而 30 年期國債殖利率下跌 2.3 個基點至 2.581%。2 年期國債殖利率上漲 3.1 個基點至 2.33%，指標 10 年期國債殖利率小跌 1.6 個基點至 2.477%。

這是自金融危機爆發前的 2006 年以來，短期 5 年期美國國債殖利率首次高於長期 30 年期美國政府債券殖利率。

然而，交易員關注的主要殖利率利差：2 年期和 10 年期利率利差目前仍處正值。

從歷史上看，殖利率曲線在經濟衰退之前會出現倒掛，投資人拋售短期政府債券並買入較長期債券，顯示對短期內的經濟健康狀況感到擔憂。

因俄羅斯與烏克蘭戰事加劇了通膨上升，導致市場對經濟放緩的可能性感到更加緊張。

Raymond James 私人資本諮詢全球負責人哈爾迪亞 (Sunaina Sinha Haldea) 表示，「投資人應該擔心」殖利率曲線倒掛，並注意其投資組合中的部位。

她說，「即使股市出現動能，但已無法逃脫軟著陸可能性越來越小的事實。」她並暗示央行正在努力收緊貨幣政策以緩和通貨膨脹的影響。

自上周初以來，10 年期國債殖利率就已從 2.15% 大幅躍升，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，Fed 可能會更積極地升息，以控制通膨。

勞動市場數據是 Fed 用來輔助其貨幣政策方向的一項經濟指標，因此投資人將密切關注本周公布的非農就業報告。

本周的重要經濟數據有：2 月職位空缺和勞動力流動率調查 (JOLTS) 定於周二 (29 日) 發布。緊隨其後的是周三 (30 日) 發布的 3 月 ADP 就業報告、周四 (31 日) 發布的失業救濟金申請的最新數字以及周五 (1 日) 的 3 月非農就業報告。

此外，衡量通膨的 2 月個人消費支出 (PCE) 指數將於周四公佈。

周一將公布 2 月零售和批發庫存數據，時間定在美東時間上午 8:30。

周一將拍賣 570 億美元的 13 周票據、480 億美元的 26 周票據、500 億美元的 2 年期票據和 510 億美元的 5 年期票據。