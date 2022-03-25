高盛：預計殖利率曲線下一季倒掛 持續3年 但不會引發衰退

高盛集團預計，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線，將在下一季倒掛，並持續 3 年，但高盛認為，這不會產生任何可怕的經濟後果。

高盛本周更新對美債殖利率曲線的預測，認為 10 年期美債 12 月底的殖利率為 2.7%，高於之前預測的 2.25%，2 年期美債殖利率 2022 年底將達到 2.9%，並在 2023 年升至 3.15%。

分析師 Praveen Korapaty 等人在給客戶的報告中強調，預測上調是為了「反映更廣泛和持久的價格壓力，以及隨之而來的聯準會鷹派轉向」。

2 年期和 10 年期美債殖利率曲線即將倒掛 (圖表取自 Zero Hedge)

高盛最新預測中，對短債殖利率的調整幅度更大。依此預測，2/10 年期美債殖利率曲線將在下一季倒掛，並在 2025 年第二季之前，保持這種倒掛狀態。但與此同時，高盛認為，這不會產生任何可怕的經濟後果。

也就是說，高盛預計，美國金融業將能夠在殖利率曲線整整倒掛 3 年的情況下，繼續正常運作，並以某種方式避免歷史性的蕭條。

雖然就連高盛也承認這很難解釋，他們在報告中說，到今年底，2/10 年期美債殖利率的倒掛幅度大約為 20 基點，儘管這在 1980 年代後期以來的商業周期背景下似乎很嚴重，但比起 1970 年代和 80 年代初，就沒有那麼糟糕，因為那時候的倒掛更加嚴重。

1970 年代和 80 年代初倒掛嚴重 (圖表取自 Zero Hedge)

若根據舊金山 Fed 在 2018 年發布的一份報告，自 1955 年以來，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線，在每次衰退之前都會出現倒掛，經濟衰退大致發生在倒掛出現的 6-24 個月之後。在這段漫長期間中，美債殖利率的倒掛信號只出現一次錯誤。

但高盛認為，在高通膨環境中，更早或更深層次的名義美債殖利率曲線倒掛不能視為異常，只要實際殖利率曲線平緩，適度倒掛的名義曲線並不是衰退機率的確定性信號。