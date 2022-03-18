〈美股盤後〉美股開低走高化險為夷 道瓊收紅逾410點

聯準會 (Fed) 週三 (16 日) 宣布睽違 3 年多來首次升息後，俄羅斯週四 (17 日) 淡化與烏克蘭和平談判的進展，油價竄升至每桶 100 美元以上，美元下跌，美股早盤開低，所幸在能源股領軍之下，道瓊漲逾 410 點，連續四個交易日收紅，標普走升 1.23%，創自 2020 年 11 月以來連續三個交易日最佳表現。

政經消息，全球央行正轉向緊縮貨幣政策，繼聯準會 (Fed) 宣布啟動升息後，英國央行連續第 3 個月升息，因預計俄烏衝突將使通膨維持在偏高水準更久時間，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 則重申，升息過程將是漸進的。

美國總統拜登週五將和中國領導人習近平進行會談，雙方就烏俄戰爭和美中競爭等議題進行討論。

美國眾議院週四表決通過一項法案，支持拜登政府結束與俄羅斯和白俄羅斯的永久性正常貿易關係 (即最惠國待遇)，該法案將提交參議院表決，若正式通過，美方可對俄羅斯產品加徵關稅。

烏克蘭和俄羅斯談判仍在繼續，烏方表態不接受瑞典或奧地利的中立模式，目前尚未簽署協議。早前傳出烏俄談判有重大突破，已達成 15 點和平共識，普丁發言人回應報導有誤，還指責基輔拖延談判。

隨著俄國遭到西方國家經濟制裁，國際貨幣基金組織 (IMF)、世界銀行 (World Bank)、各信評機構等紛紛示警俄國外債違約的風險，俄羅斯週四宣布，已支付 2 筆美元國際債券 16 日到期的息票，總額約 1 億 1700 萬美元，暫時避免 100 多年來的首度外債違約。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.64 億例，死亡數突破 606 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 110 億劑疫苗。

週四 (17 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊集體收紅，能源、材料和非必需消費品領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體揚升。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.65%；Meta (FB-US) 上漲 2.07%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.42%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.70%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.28%。

道瓊成份股近乎全漲，僅麥當勞和威訊通訊收黑。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 5.37%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.52%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.6%；麥當勞 (MCD-US) 跌 0.28%；威訊通訊 (VZ-US) 跌 0.25%。

費半成分股多收紅。美光 (MU-US) 上漲 1.07%； Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.10%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.16%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.58%；英特爾 (INTC-US) 漲 1.09%；AMD (AMD-US) 下跌 3.19%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.76%；日月光 ADR(ASX-US) 上漲 1.90%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.75%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.38%。

企業新聞

亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.70% 至每股 3,144.78 美元。亞馬遜週四宣布已完成以 85 億美元收購米高梅 (MGM-US) 的交易，希望經由更多的串流媒體影音內容來吸引消費者。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.73% 至每股 871.60 美元。特斯拉週四調漲中國製 Model Y 售價至 31.69 萬元人民幣 (約新台幣 141 萬)，這是特斯拉一週內三度上調電動車價格。

特斯拉一週內三度上調電動車價格 (圖片：AFP)

西方石油 (OXY-US) 暴漲 9.47% 至每股 58.01 美元。「股神」巴菲特執掌的波克夏 · 海瑟威近日不斷買進大型能源業者西方石油，迄 16 日止所持股權近 15%。

摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.26% 至每股 140.15 美元，花旗集團 (C-US) 上漲 0.86% 至每股 57.29 美元。外媒引述消息人士報導，摩根大通已經處理了指定用於支付俄羅斯政府美元債券到期利息的資金，並將資金轉至花旗集團。

中概股週四回落，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 下跌 4.39%、京東 ADR (DJ-US) 下跌 3.34%。市場傳出中證監考慮允許美國官員查看不涉及敏感數據的公司文件，以化解在美國上市中概股面臨下市的風險。

經濟數據

美國 3 月費城 Fed 製造業指數報 27.4，預期 14.8，前值 16

美國 2 月新屋開工年化總數報 176.9 萬戶，預期 170 萬戶，前值 163.8 萬戶

美國 2 月新屋開工年化月增率報 6.8%，預期 3.8%，前值 - 4.1%

美國 2 月營建許可年化總數報 185.9 萬戶，預期 185 萬戶，前值 189.9 萬戶

美國 2 月營建許可年化月增率報 - 1.9%，預期 - 2.4%，前值 0.7%

美國 2 月工業生產月率報 0.5%，預期 0.5%，前值 1.4%

美國當周（截至 3/12）初領失業金人數報 21.4 萬，預期 22 萬，前值 22.9 萬

美國當周（截至 3/5）續領失業金人數報 141.9 萬，預期 148 萬，前值 149.4 萬

上圖：新屋開工月率，下圖：營建許可月率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

ThinkMarkets 分析師 Fawad Razaqzada 稱，市場情緒繼續幾乎完全由地緣政治驅動，很快就會忘記或忽視其他一切，如週三那樣，市場一直渴望因任何利好消息而反彈，但隨後隨著投資人意識到烏俄在停火和結束戰爭方面仍相距甚遠，美股週四早盤出現拋售。

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示：「聯準會並沒有太大的動搖，他們週三降低 2022 年經濟成長預期，同時也提高通膨預期，總體而言，他們仍然看到強勁的經濟增長，這有助於支持復甦。」

Aptus Capital Advisors 投資組合經理 David Wagner 預料美債殖利率曲線會出現某種形式的反轉，將引發更多關於經濟衰退的揣測。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 來說，股市上漲可能與技術因素有關，聯準會升息路徑符合市場預期，這就像一個等待了 6 個月的買入訊號。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)