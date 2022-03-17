一文掌握Fed最新決策：暗示今年升息7次、最快5月縮表、反駁經濟衰退

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (16 日) 宣布升息 1 碼，聯邦基金利率來到 0.25% 至 0.5% 區間，這是自 2018 年 12 月以來首次升息，同時，聯準會 (Fed) 還下修今年經濟增長預期，大幅上調通膨預期。

聯準會最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄如下：

聯準會主席鮑爾週三稱，最快 5 月縮表、反駁經濟衰退的可能性。(圖片：AFP)

重點一：今年可能升息 7 次

聯準會主席鮑爾領導的政策制定者以 8 票同意對 1 票反對，將聯邦基金利率上調至 0.25% 至 0.5% 的目標範圍，這是聯準會三年多來首次啟動升息周期。

向來超級鷹派的聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 投下反對票，他主張本次應升息 2 碼 (50 個基點)。

最新政策聲明中提到，FOMC 委員會預計目標範圍的持續上調將是適當的。

最新釋出的利率點陣圖暗示今年升息 7 次 (圖片：FOMC)

最新釋出的利率點陣圖暗示，75% 官員們預計今年剩餘 6 次利率會議都會升息，今年利率預測中位值為 1.9%，2023 年將再升息 3 次至中位值 2.8%，2024 年不會升息。

重點二：最快 5 月縮表

聯準會尋求長期達到雙重使命，即實現「充分就業」和「2% 通膨率」的目標，隨著貨幣政策立場的堅定，預計通膨將回到 2% 附近，勞動力市場亦將保持強勁，FOMC 委員會預計在「未來即將召開的」會議上開始減少其持有的美國公債、機構債務，以及不動產抵押貸款證券 (MBS)。

鮑爾表示，聯準會最早可能在 5 月開始縮減規模接近 9 兆美元的資產負債表，官員們就縮表計畫取得出色的進展，並表示可能會在下次利率會議盡快實施。

他還強調，縮表框架和上次 (2017 年縮表) 周期類似，但執行速度比上次更快，縮表行動可能相當於再次升息。

重點三：修正經濟與通膨預期

政策聲明提到，通膨仍居高不下，反映出與疫情、能源價格上漲和更廣泛的價格壓力有關的供需失衡。鮑爾預期，通膨率將回到 2%，但回升的時間將比最初預期還要長。

FOMC 修正經濟與通膨預測 (圖片：FOMC)

聯準會將今年美國 GDP 增長預期下調至 2.8%，低於此前估計的 4%，2023 年和 2024 年的 GDP 增長預期不變，分別為 2.2% 和 2.0%。

今年核心 PCE 通膨預期值上修至 4.1%，遠高於此前預估的 2.7%。2023 年和 2024 年的核心 PCE 預期也分別提到至 2.6% 和 2.3%。

預估 2022 年和 2023 年失業率為 3.5%，與去年 12 月公布的預測值相同，但 2024 年失業率上修至 3.6%。

重點四：烏俄戰爭帶來不確定性

烏俄戰爭增添通膨壓力 (圖片：AFP)

本次政策聲明增添烏俄局勢的評論，內容寫道：「俄羅斯入侵烏克蘭對人類和經濟正造成巨大苦難，對美國經濟所受的影響存在很高的不確定性，但短期內，入侵和相關事件可能會對通膨帶來進一步上揚壓力，並對經濟活動造成壓力。」

重點五：經濟「軟著陸」挑戰 反駁經濟衰退

聯準會正面臨經濟「軟著陸」挑戰，希望將過快增長的經濟速度平穩的下降到一個合適的比例，而且不會出現大規模的通縮和失業。

鮑爾強調聯準會著重透過解決通膨來實現物價穩定。他提到：「若沒有物價穩定，真得不可能出現持續的最大就業時期，該 (升息) 計畫旨在恢復物價穩定，同時維持強勁的勞動力市場，這是我們的意圖，我們相信我們能夠做到。」

一些人認為，聯準會應對通膨為時已晚，目前不得不積極應對，但對即將放緩的經濟體過於激進地緊縮貨幣政策，將帶來經濟衰退甚至更糟糕的停滯性通膨風險。

鮑爾反駁經濟衰退的擔憂，他認為美國經濟非常強勁，並且足以承受緊縮的貨幣政策。

市場反應

聯準會政策聲明發布後，市場消化升息預期，美股漲幅收斂，標普和道瓊盤中一度轉跌，2 年期美債殖利率突破 2%，待鮑爾記者會召開後，美股全數收紅，美元震盪下滑至 98.40 左右，2 年期美債殖利率回落至約 1.94%。

華爾街分析

Plante Moran Financial Advisors 首席投資長 Jim Baird 說：「最終，聯準會發出一個明確的訊息，即一條持續緊縮貨幣政策的道路，以應對通膨的巨大擔憂，但問題是，這是否就夠了？是否他們意識到已落後於通膨曲線？」

FolioBeyond 首席策略師兼投資組合經理 Dean Smith 表示：「聯準會主席鮑爾清楚了解到，聯準會現在真的必須關注高通膨，通膨已遠遠超出他們的預期，但這情況能在短期內就能改善，需要一段時間來控制。」

經濟學家 Anna Wong、Andrew Husby 和 Eliza Winger 表示：「FOMC 官員支持鮑爾主席的鷹派言論，他們對控制通膨是認真的，希望比之前預期的更快、更大幅度升息。」

E-Trade 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 認為，雖然聯準會對今年將再升息 6 次的看法符合市場預期，但可能過快緊縮貨幣政策並阻礙經濟增長的風險仍存在。

Loewengart 說：「請記住，試圖透過升息來控制通膨的風險仍然存在，這可能會影響企業獲利並最終影響到股價。」