〈美股熱門股〉西方石油獲股神買進加持 盤中漲逾8%

西方石油公司（Occidental Petroleum）日前傳出「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）大舉買進股票消息後，股價一路攀升，周四（17 日）盤中漲逾 8%。

美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，巴菲特旗下波克夏海瑟威買進西方石油 1,810 萬股，占西方石油流通在外股票的比率達到 14.6%。

此外，根據波克夏海瑟威公開資料，除已持有的 100 億美元優先股外，還投資西方石油的普通股，監管文件顯示，波克夏海瑟威在西方石油普通股上至少斥資 64 億美元。

然而目前還不清楚波克夏海瑟威近期大舉買進西方石油股票是使用現金，或出售包括雪佛龍（Chevron）(CVX-US) 在內的股票替這次的收購提供資金。

外界揣測，波克夏海瑟威自 3 月 2 日以來已買進西方石油超過 1 億股，認為巴菲特最終可能想要收購整家西方石油公司。

波克夏海瑟威在 2019 年購買西方石油優先股，幫助其以 357 億美元收購 Anadarko Petroleum 石油公司，而優先股每年能帶來 8 億美元的股息，此外波克夏海瑟威還擁有認股權證，能以每股 59.62 美元購買西方石油 50 億美元的股票。

西方石油股價除受到股神加持走高外，另一方面俄烏兩國戰爭引發原油供應中斷擔憂導致油價高漲，該公司股價也跟著水漲船高。

此外，西方石油執行長 Vicki Hollub 本月曾表示，供應鏈問題與勞力短缺讓公司難以提高產量滿足需求。而且西方石油也試圖將債務減少一半以上，並提高股東配息。

截稿前，西方石油 (OXY-US) 股價上漲 8.08%，每股暫報 57.25 美元。