股神旗下波克夏創歷史新高 首次收盤突破50萬美元

股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) 週三 (16 日) 股價突破 50 萬美元，創下歷史新高紀錄。

波克夏海瑟威 A 類股週三上漲 1.3% 至每股 504400 美元，該股有史以來第一次收於 50 萬美元關口之上，連續第四個交易日收紅，今年迄今已上漲 11% 以上，表現優於大盤。

波克夏市值飆升至 7300 億美元以上，超越 Meta，成為全球市值排名前 10 大企業中唯一一家非科技企業，排名第六位。

CFRA Research 分析師 Cathy Seifert 表示：「價值股輪動，加上波克夏在能源和公用事業領域的業務，以及投資人對波克夏積極回購股票的熱情，推動該股的表現。」

波克夏 A 類股票是該集團最初發行的股票，巴菲特曾表示，他永遠不會拆分 A 類股票，因為他相信高股價將保持並吸引高優質買入並持有的投資人，不過，隨著市場拆分股票的呼聲越來越大，1996 年他推出價格較低的波克夏 B 類股票 (BRK.B-US) 來滿足市場需求。波克夏 B 類股週三收於每股 336.11 美元，今年迄今漲幅約 12%。

波克夏去年全年純益達 897.95 億美元，年增 111%，全年回購股票總額達 270 億美元，年增 9.3%。截至去年底金儲備達 1467.2 億美元，季減 1.6%。

自 2021 年回購規模 270 億美元股票以來，波克夏的股票回購活動呈現放緩跡象，但外媒報導，波克夏回購步伐從今年 2 月中旬開始加快，按當前速度，波克夏有望在今年第一季執行 40 億美元左右的庫藏股。

波克夏有望在今年第一季執行 40 億美元左右的庫藏股 (圖片：AFP)

巴菲特在致股東公開信中表示，他和夥伴芒格 (Charlie Munger) 發現，市場目前幾乎沒有什麼能讓他們感到興奮的潛在收購標的，反而逐漸發現股票回購是目前部署現金的最佳方式。

波克夏總部位於美國內布拉斯加州 (Nebraska) 的跨國投資控股公司，前身為一家紡織公司，隨著時間推移發展成為世界聞名的多元化投資集團，旗下擁有從事各種經營活動的子公司，例如保險、貨運鐵路運輸、公用事業、能源發電與配電業務等，這些公司很多是收購而來。