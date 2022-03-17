Fed一如預期升息1碼 暗示今年還要再升息6次

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (16 日) 結束為期兩天的利率政策會議，一如外界預期，聯準會 (Fed) 宣布升息 1 碼，睽違 3 年多來首次升息。

聯準會在 2020 年初一口氣將聯邦基金利率調降至 0 至 0.25%，以緩解新冠疫情造成的經濟衝擊，隨著經濟逐漸復甦，就業市場強勁成長，聯準會週三宣布升息 1 碼，聯邦基金利率走廊來到 0.25% 至 0.5% 區間。

聯準會釋出的最新利率點陣圖顯示，官員們預計今年剩餘 6 次利率會議都會升息，年底共識基金利率為 1.9%，2023 年將再升息 3 次，之後一年都不會升息。

除了升息路徑外，FOMC 預計 2022 年美國 GDP 增長率為 2.8%，低於此前估計的 4%。失業率預估值維持 3.5% 不變，而通膨預測從此前的 2.7% 上修至 4.1%。

最新聲明提到：「俄羅斯入侵烏克蘭對人類和經濟正造成巨大苦難，對美國經濟影響存在非常不確定性，但短期內，入侵和相關事件可能會對通膨帶來額外的上行壓力，並對經濟活動造成壓力。」

FolioBeyond 首席策略師兼投資組合經理 Dean Smith 表示：「聯準會主席鮑爾清楚了解到，聯準會現在真的必須關注高通膨，通膨已遠遠超出他們的預期，但這情況能在短期內就能改善，需要一段時間來控制。」

FOMC 最新聲明發布後，美股漲幅有所收斂，標普指數一度翻黑，黃金跌幅擴大，10 年期美債殖利率短線走升，暫報 2.239%。2 年期美債殖利率刷新日高，暫報 1.9894% 。