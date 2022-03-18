美股重點新聞摘要2022年03月18日

今日操盤前瞻

日本 3 月利率政策

美股財報：FedEx

美眾院表決通過法案 壓倒性支持結束與俄正常貿易關係

美國眾議院周四 (17 日) 表決通過法案，尋求結束與俄羅斯和白俄羅斯的正常貿易關係，下一步將送交參議院投票。閱讀全文...

拜登與習近平周五通話 美國務卿：將警告北京援俄有代價

白宮周四（17 日）宣布，美國總統拜登與中國國家主席習近平將於周五（18 日）通話，討論美中競爭與俄國入侵烏克蘭等議題。這是俄烏戰爭爆發 3 周以來，兩人首度通話。閱讀全文...

巴菲特連續買入 波克夏增持西方石油至 14.6%

根據股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 在週三 (16 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件顯示，該公司近期持續買進西方石油 (OXY-US) 的股票。閱讀全文...

美初領失業金人數下滑至 21.4 萬 創今年以來最低

美國勞工部周四（17 日）公布最新失業金數據，上周初領失業金人數較前次減少 1.5 萬人至 21.4 萬人，優於市場預期的 22 萬人，降至今年初以來最低水準，意味著美國市場以及 3.8% 的失業率已接近充分就業。閱讀全文...

GameStop 購物旺季陷虧損 盤後挫逾 7% 擬推 NFT 商城開闢財源

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 周四 (21 日) 公布 2021 會計年度第四季意外虧損，令盤後股價重挫逾 7%。閱讀全文...