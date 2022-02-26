〈美股盤後〉烏俄談判有望 道瓊猛漲逾800點 標普脫離修正區

烏俄戰事未歇但談判有望，市場避險需求疲軟，美債持平，美元和黃金回落，由於俄羅斯能源免受制裁，國際油價跌破每桶 100 美元，美股四大指數週五 (25 日) 齊揚，材料與金融類股領軍攻高。

道瓊猛漲逾 800 點，創自 2020 年 5 月 18 日以來最佳單日表現，標普收紅 2.2%，脫離修正區域，自近期高點以來的跌幅已降至 9%，那指與費半收紅逾 1.5%。

數據方面，聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標創近 40 年來最大升幅，美國商務部周五公布，1 月美國個人消費支出物價指數 (PCE) 年增達 5.2%，符合市場預期，創 1983 年 4 月以來最大升幅，顯示美國經濟在新冠疫情下仍展現強勁韌性。

政經消息，聯準會 (Fed) 主席鮑爾將於 3 月 2 日、3 日前往國會發表半年一度的貨幣政策證詞，他週五向國會提交半年度報告中重申，鑒於美國就業市場活躍，聯準會將很快會升息以應對高通膨。而近期烏俄局勢相關的地緣政治緊張局勢是全球金融和原物料市場不確定性的來源。

烏俄戰火連天，烏國首都基輔爆炸連連，兩國本有意進行停火與和平談判，但目前談判地點卡關，俄方稱，烏克蘭拒絕在明斯克談判，希望改到華沙。

西方國家持續擴大制裁俄羅斯，普丁遭列入制裁名單，繼歐盟後，英國與美國跟進宣布凍結俄羅斯總統普丁和俄外長拉夫羅夫 (Sergey Lavrov) 的資產。北約已啟動反應部隊，史上首見，該部隊不會前往烏國作戰，但處於待命狀態，以應對歐洲突發情況並確保北約成員國安全。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.32 億例，死亡數突破 593 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 106 億劑疫苗。

週五 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 834.92 點，或 2.51%，收 34,058.75 點。

那斯達克指數上漲 221.04 點，或 1.64%，收 13,694.62 點。

標普 500 指數上漲 95.95 點，或 2.24%，收 4,384.65 點。

費城半導體指數上漲 53.52 點，或 1.57%，收 3,452.67 點。

標普 11 大板塊板塊集體收紅，材料、金融與工業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.30%；Meta(原臉書）(FB-US) 上漲 1.39%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 1.33%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.61%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.92%。

道瓊成份股全數走升。嬌生 (JNJ-US) 上漲 4.97%；3M (MMM-US) 上漲 4.74%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 4.36%；高盛 (GS-US) 上漲 2.92%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.37%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.89%。

費半成份股逾半收高。Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.72%；AMD (AMD-US) 上漲 3.82%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.72%；美光 (MU-US) 上漲 1.43%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.76%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.12%。

台股 ADR 僅台積電跌跌不休。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 0.58%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.97%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.95%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.95%。

企業新聞

美國三大藥品分銷商和製藥商嬌生公司 (JNJ-US) 上漲 4.97% 至每股 166.00 美元。該公司已同意敲定一項約 260 億美元的和解方案，以解決各州和地方政府針對其助長美國鴉片類藥物流行的提告。

Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.72% 至每股 241.57 美元。該公司週五證實遭遇網路攻擊，目前電子郵件系統與開發者工具被迫離線，整起事件仍在調查中。外傳俄羅斯實體可能會針對美國和西方國家的企業實施各自國家的制裁，Nvidia 遭遇網路攻擊的時機已引發市場關注。

理想汽車 ADR (LI-US) 上漲 1.94% 至每股 27.89 美元。該公司去年第四季財報表現亮麗，儘管去年加大電動車研發支出，但第四季營收優於預期，連兩季實現獲利。

華爾街分析

CFRA 首席投資策略長 Sam Stovall 說：「市場目前經歷的是一場緩解性的反彈，基本上出現許多空頭回補，但這並非意味波動已結束。至少在短期內，華爾街認為現在是回到股市的時候，而不是持有現金或公債。」

Federated Hermes 國際業務高級經濟學家 Silvia Dall "Angelo 提到：「聯準會本已面臨棘手的經濟增長與通膨之間的權衡，而烏俄衝突意味，未來央行做出決策變得特別艱難。地緣政治背景下，聯準會可能會循序漸進且謹慎行事。」

不過，Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 則表示，市場對烏俄戰爭的影響一直非常樂觀，完全忽略了聯準會的原因，以及他們為什麼不能放慢收緊步伐，由於戰爭造成的混亂可能會加劇通膨，聯準會需要一反常態應對，對抗更大的通膨威脅。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)