〈俄烏衝突〉烏俄戰火引燃三大風險！分析師：現在不是抄底的時候

俄羅斯週四 (24 日) 開戰，烏克蘭烽火連天，華爾街一些分析師認為，俄羅斯入侵烏克蘭將帶來三大風險，研判美股可能是最佳資金「避風港」，但現在不是抄底的時候。

俄軍三面包夾烏克蘭，烏克蘭首都基輔恐即將淪陷，eToro 的全球市場策略師 Ben Laidler 週四研判，烏俄局勢烽火連天，將造成全球經濟三大風險，包括通膨加劇惡化、經濟放緩和市場不確定性。

俄軍三面包夾烏克蘭，烏克蘭首都基輔恐即將淪陷 (圖片：AFP)

俄羅斯有關的緊張局勢可能會給歐洲市場帶來更大壓力，分析師認為，美股可能是最佳資金「避風港」，但投資人仍需耐心等待，現在並不是抄底的時間。

Trust Advisory Services 首席市場策略師 Keith Lerner 提到：「俄國入侵是比一些投資者預期更糟糕的情況，這就是為什麼我們看到全球市場出現負面反應，因為這讓一些投資人措手不及，回顧歷史，地緣政治事件發生往往導致短期市場下跌，但只要此事件不將經濟推向衰退，市場就會反彈。」

DWS 首席投資長 Stefan Kreuzkamp 研判：「預計市場未來幾天將維持劇烈波動，直到歐美制裁範圍更為清晰，以及更清楚普丁是否會停留在烏克蘭邊境和其他前蘇聯國家之間。全球央行將重新考慮其政策並保持靈活性，歐洲經濟衰退的風險已經增加，因此我們正在審查我們的戰略預測。」

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富國銀行投資研究所全球市場策略主管 Paul Christopher 繼續看多美國股市，而不是歐股或亞股。他解釋，烏俄緊張局勢可能會給歐洲市場帶來更大壓力，投資人或許應避免將資金投入不斷下跌的股市。

Christopher 提到，儘管有實體規模，但俄國經濟規模相對較小，其最大的貿易夥伴是中國和歐洲，俄羅斯與歐洲和中國以外的世界之間幾乎沒有直接貿易，因此對俄羅斯的制裁和對市場情緒的損害都可能直接反映在歐洲經濟體上。

Christopher 建議：「如果投資人持有現金，現在『不是』逢低買入的時候，現在只是需要耐心的時候，因為有有太多的不確定性。」

他點出，俄國全面入侵烏克蘭並未全部定價，聯準會預計最快將於下月升息，以抑制高通膨，而由於美國入侵，高通膨有升溫的風險，投資者最擔心的是通膨狀況，能源、鋁、鎳等供需平衡可能受到破壞，這可能會推升價格，在美國通膨衝上 40 年新高情況下，這種溢出效應是投資人的最大擔憂。